Yatırımlar devrede veride hızlı büyüdü

Yatırımlar devrede veride hızlı büyüdü

- Güncelleme:
Yatırımlar devrede veride hızlı büyüdü
Şirket Haberleri

Stratejik veri merkezi (Star of Bosphorus) yatırımıyla “Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması” vizyonuyla ilerleyen NGN, bulut teknolojileri alanındaki büyüme stratejisi kapsamında yeni yatırıma imza attı. NGN, 2025’te gerçekleştirdiği bu yeni yatırımla sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Bu yatırımla bulut bilişim çözümü NGN Cloud’ın altyapı kapasitesi yüzde 30 oranında artırılırken, ‘Ankara Bölge’ operasyonunun devreye alınması sayesinde bölgeye daha yakın ve daha etkin hizmet sunulabilecek. 

NGN'DEN STRATEJİK YATIRIM

NGN Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Yaşıbeyli, “Bu yatırımla beraber, 2018’den bu yana İstanbul ve İzmir’den hizmet veren NGN Cloud artık Ankara’dan da hizmet vermeye başlıyor. Ankara Bölge artık firmaların iş sürekliliğini destekleyebileceği veya birincil bölge olarak kullanabileceği stratejik bir altyapıya dönüşmüş oluyor” dedi. 

Yaşıbeyli, NGN Cloud’ın küresel bulut servis sağlayıcılarının verdiği hizmetlere eşdeğer çözümleri Türkiye’de kendi altyapısı ile sunduğuna dikkat çekti.

NGN Cloud, kimlik ve erişim yönetimi özelliği sayesinde, tek hesap ile kurumlarım ve kullanıcıların aynı anda birden çok lokasyonu ve servisi yönetmesini sağlıyor.

Yatırımlar devrede veride hızlı büyüdü - 1. Resim

10 MİLYON SINIRI GEÇİLDİ

Halihazırda 10 petabayttan fazla veriyi yöneten NGN Cloud platformunun, B2C odaklı müşterileri aracılığıyla 10 milyondan fazla son kullanıcıya ulaşarak sektördeki iddiasını ortaya koyduğu bildirildi. NGN sistemleri etrafında 10 bini aşkın cihazın izlenmesi ve yönetilmesiyle, büyük veri işleme, iş sürekliliği, GPU altyapısı gibi operasyonel ihtiyaçlara yüksek verimlilikle çözüm sunulduğuna da dikkat çekildi. 

Ufuk Yaşıbeyli, “Veri güvenliğini en yüksek standartlarda sağlayan NGN Cloud, 3 node yedekli mimarisi sayesinde hizmet sürekliliğini garanti altına alıyor. NGN, aynı zamanda yurtdışına da hizmet ihraç ederek bölgesel rekabette söz sahibi oluyor. Grubumuz nümüzdeki dönemde de inovasyona odaklı yaklaşımıyla sektörel öncülüğünü sürdürecek” ifadelerini kullandı.

