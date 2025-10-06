Havalimanlarındaki akıllı teknolojiler herkese kazandırıyor

Havalimanları ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için geliştirilen self servis cihazları, işletmecilerin yanı sıra yolcuları da kapsayacak şekilde çok yönlü fayda sağlıyor.

Köklü mühendislik yeteneğiyle teknolojiye dayalı çözümlere imza atan, bunları global alana taşımayı başaran EMSE, Quavis markasıyla havacılık alanındaki operasyonlarda yaşanan güçlükleri işletmeciler ve yolcular açısından ortadan kaldırıyor.

Quavis, self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleriyle havayolu operasyonlarında hız, verimlilik ve güvenlik sağlıyor.

Quavis’in geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, self servis check-in ve bagaj teslimi, manuel işleme kıyasla yüzde 25-40 daha kısa sürüyor.

Self servis teknolojileri terminal check-in alanlarında ise yüzde 30-50 tasarruf sağlıyor. İşlemini tamamlayan yolcu check-in alanında vakit kaybetmediği için o alandaki trafik ve tıkanıklık da hızla çözülüyor.

Trafiğin hızla çözülmesi de özellikle pik saatlerde yaklaşık yüzde 20-30 kapasite artışını beraberinde getiriyor.

Maliyet anlamında self servis teknolojileri yatırım masraflarını 1 yıldan önce amorti ediyor. Adet sayısı, yazılıma ilave edilen ekstra fonksiyonlar da bu süreyi kısaltabiliyor. Bu, aynı zamanda havayolları için bir yan gelir kapısı sunuyor.

Y ve Z kuşağı yolcuların yüzde 80’den fazlası self servis kullanımından memnuniyet duyuyor.

200 yolculu bir uçakta, self servis teknolojiler yan gelirler dahil edilmeden yolcu başına 2,5-5 dolar arasında maliyet avantajı sağlıyor. Bu avantajın dışında muhtemel gecikmelere bağlı sebeplerden dolayı havayolu şirketleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Ortaya koyduğu bu çözümlerle kısa sürede uluslararası bir nitelik kazanan Quavis, aynı zamanda dayanıklı ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek ürünlerle sürdürülebilirlik anlamında da öne çıkıyor.

Şirketin geliştirdiği çözümler, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde sürdürülebilirlik standartlarını yakalamaya ve yolcularının konforunu artırmaya çalışan işletmeciler için önemli bir seçenek oluşturuyor.

Donanım ve yazılımı tek çatı altında birleştiren Quavis, ürünlerini sürekli iyileştirerek müşterilerinin operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin uzun yıllar yakalanmasına imkan veriyor.

Ürünlerinin yazılımından endüstriyel tasarımına kadar tüm süreçlere hakim olan şirket, bu sayede müşterileri ihtiyaçlarına cevap veren orijinal çözümlere imza atabiliyor.