Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’i etkileyebilecek 40’a yakın fay bulunduğunu ve bunlar arasında en riskli hattın İzmir fayı olduğunu belirtti. Kentteki yapı stoğunun yüzde 60’ının depreme dayanıklı olmadığını vurgulayan Sözbilir, Tuzla fayının 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini ve bu nedenle İzmir fayı kadar dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, katıldığı DEÜ Bilim Kafe Sohbetleri’nde İzmir’in deprem riskine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İzmir’i etkileyebilecek yaklaşık 40 fay bulunduğunu vurgulayan Sözbilir, kentin mevcut deprem master planının ise güncel yapılaşmayı yansıtmadığı için artık bilimsel açıdan yeterli olmadığını söyledi.

“YAPI STOĞUNUN YÜZDE 60’I RİSKLİ”

Sözbilir, Türkiye genelindeki çalışmaların hem İzmir’de hem de ülke genelinde binaların yaklaşık yüzde 60’ının depreme dayanıklı olmadığını gösterdiğine dikkat çekti. Ancak her depremin tüm kenti aynı düzeyde etkilemeyeceğini belirten Sözbilir, “Örneğin Bergama fayı kırıldığında İzmir merkez hafif etkilenebilir ancak Bergama büyük hasar görebilir” dedi.

İzmir’in kara kesiminde 17 aktif, 4 aktifliği tartışmalı olmak üzere 21 fay bulunduğunu, denizdeki faylarla birlikte bu sayının 40’a ulaştığını belirten Sözbilir, kentin doğal dokusunu oluşturan birçok özelliğin de bu jeolojik süreçlerin sonucu olduğunu söyledi.

"ÖLÜ FAYLAR YENİDEN HAREKETE GEÇTİ"

Son dönemde Sındırgı çevresinde meydana gelen ve sayısı 20 bini aşan sarsıntılara dikkat çeken Sözbilir, bölgede uzun süredir kırılmayan “ölü fayların” stres değişimi nedeniyle yeniden harekete geçtiğini ifade etti. Sözbilir, ilk 6.1’lik depremin ardından artçıların dağa doğru ilerlediğini, daha önce haritalanmamış fay segmentlerinin kırıldığının ortaya çıktığını söyledi.

Bu süreçte fayın diğer kolunun da tetiklenerek ikinci bir 6.1–6.2 büyüklüğünde deprem oluşturduğunu aktaran Sözbilir, bölgede yeni bir depremin daha meydana gelme olasılığının arttığını belirtti.

“İZMİR FAYI, KENTİN EN RİSKLİ FAY HATTI”

İzmir’deki fayların büyük bölümünün uzun aralıklarla deprem üreten “tembel fay” niteliğinde olduğunu ifade eden Sözbilir, buna rağmen bazı fayların ciddi tehlike taşıdığını vurguladı.

Sözbilir, İzmir için en riskli fayın İzmir fayı olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

Fay, Güzelbahçe-Balçova-Narlıdere-Konak-Altındağ-Pınarbaşı hattı boyunca uzanıyor.

hattı boyunca uzanıyor. Kuzey eğimli yapısı nedeniyle tüm İzmir Körfezi’ni etkileyebilecek konumda.

konumda. Çalışması hâlinde İzmir’de en fazla can kaybına yol açabilecek fay olması nedeniyle kritik önem taşıyor.

Fayın son büyük depreminin 1688 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Sözbilir, fayın deprem üretme aralığının en az 1000 yıl olduğunu, bu nedenle yakın dönemde yıkıcı bir deprem beklenmediğini ancak 3–5 büyüklüğünde depremler üretebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

"7.2'YE KADAR DEPREM ÜRETEBİLİR"

Tuzla fayının 7.2 büyüklüğüne kadar deprem oluşturabileceğini belirten Sözbilir, bu nedenle İzmir fayı kadar dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Seferihisar-Gülbahçe fayının yaklaşık 3000 yıldır kırılmadığını, son depreminin 1389 yılında gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu durum fayın ciddi şekilde zaman doluluğuna işaret ediyor” dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası