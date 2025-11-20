Osmaniye ve çevresindeki iller, son dakika bir depremle sallandı. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'ten de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depreme ilişkin veriler

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Bahçe ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğündeki korkutan deprem, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'ten hissedildi.

"ŞU ANA KADAR BİR OLUMSUZLUK YOK"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,4 olarak rapor etti.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası