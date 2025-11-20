Akciğer kanseri erken evrede teşhis edildiğinde tamamen iyileşme şansı yüksek. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Didar Tekeli Yazıcı, sadece 5 dakikalık kontrollerin bile hayat kurtarabileceğini vurguladı.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Yazıcı, akciğer kanserinin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.

SİNSİCE İLERLİYOR

Oldukça sinsi ilerlediği için çoğu zaman geç fark edilmediğine dikkat çeken Yazıcı, "En önemli risk faktörü tütün ürünleridir. Akciğer kanserinin yüzde 85’i tütün ile ilişkilidir. Bunun yanı sıra pasif içiciler, hava kirliliğine maruz kalanlar, asbest veya radon gazı maruziyeti olan kişiler de risk de risk altındadır. Yani tütün ürünleri içmiyor olmak tamamen güvenli olduğumuz anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

NEFES DARLIĞI, KİLO KAYBI, GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK…

Belirtiler genellikle hafif başladığını vurgulayan Yazıcı, "Geçmeyen öksürükler, balgamda kan görülmesi, nefes darlığı, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, açıklanamayan kilo kayıpları olabilir. Şikâyetleri mevsimsel veya sigara kaynaklı deyip, geçiştirmemek gereklidir. Çünkü bu belirtiler hastalığın erken evre habercileri olabilir. Günümüzde tıbbın ilerlemesi ile birlikte tanı için çeşitli görüntüleme yöntemlerimiz var. Şüphe dahilinde ve hastanın akciğer grafisinde uyumlu belirtiler varlığında hastalarımıza tomografi kontrolleri yapmaktayız. Bu kontroller sayesinde hastalarımız daha erken tanı alabilmektedir. Bu da tedavi başarısını ve hastaların yaşam süresini ciddi şekilde arttırmaktadır" dedi.

5 DAKİKALIK KONTROL BİLE YETERLİ

Özellikle 55 yaş üzeri ve uzun süre sigara içmiş bireylerde erken kontroller oldukça kıymetli olduğunun altını çizen Yazıcı, "Polikliniklerimizde geç kalmanın verdiği üzüntüyü yaşayan hastalarımızı görüyoruz. Halbuki yalnızca 5 dakikalık kısa kontroller bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Akciğer kanserinden korunmak için tütün ürünlerinden uzak duralım ve vücudumuzdaki değişiklikleri önemseyelim. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olan bu ayda kendimiz ve sevdiklerimiz için yeni bir başlangıca dönüştürelim. Unutmayalım ki erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.

MELİN ÖZTÜRK

