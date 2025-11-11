Grip, bronşit, zatürre hızla yayılıyor… Basit bir öksürük akciğer enfeksiyonuna dönüşebilir

Dr. Manolya Gökrem, "Basit bir boğaz ağrısı veya hafif öksürük, birkaç gün içinde ciddi bir akciğer enfeksiyonuna dönüşebilir. Özellikle kronik hastalığı olan, yaşlı veya bağışıklığı zayıf kişilerde bu tablo çok daha ağır seyredebilir" dedi.

BASİT BİR ÖKSÜRÜKLE BAŞLAYIP AĞIRLAŞABİLİR

Havaların soğuması ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte Kasım ayında solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, özellikle bu dönemde grip, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların hızla yayıldığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Uzm. Dr. Gökrem, "Basit bir boğaz ağrısı veya hafif öksürük, birkaç gün içinde ciddi bir akciğer enfeksiyonuna dönüşebilir. Özellikle kronik hastalığı olan, yaşlı veya bağışıklığı zayıf kişilerde bu tablo çok daha ağır seyredebilir" diye konuştu.

"KASIM AYI, VÜCUDUN DİRENCİNİ SINAYAN BİR DÖNEM"

Bu dönemde mevsim aşılarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gökrem, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine dikkat çekti. "Kasım ayı, vücudun direncini sınayan bir dönemdir diyen" Dr. Manolya Gökrem, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, düzenli uyku ve el hijyeninin hastalıklardan korunmada temel rol oynadığını söyledi.

Uzm. Dr. Gökrem ayrıca, "Uzun süren ateş, öksürük veya nefes darlığı gibi şikayetlerde gecikmeden bir dahiliye uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.