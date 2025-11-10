Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ne ıspanak, ne lahana, ne brokoli… Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı

Ne ıspanak, ne lahana, ne brokoli… Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ne ıspanak, ne lahana, ne brokoli… Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Besin değeri en yüksek yeşil yapraklı sebze belli oldu. New Jersey William Paterson Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel araştırmada, dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı. Kalsiyum, potasyum ve demir bakımından oldukça zengin olan bu sebze, ıspanak, brokoli ve lahanayı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Dr. Jennifer Di Noia liderliğinde yürütülen araştırmada, 41 farklı meyve ve sebzenin besin değerleri incelendi. Çalışmada, sebzelerin günlük temel besin ihtiyaçlarını karşılama oranı üzerinden puanlama yapıldı. Buna göre su teresi, 100 üzerinden tam puan alarak listenin birinci sırasında yer aldı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Dr. Di Noia, elde edilen bulguların önemine dikkat çekerek, “Besin açısından güçlü sebzeler, kalp-damar hastalıkları, nörolojik bozukluklar ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalık risklerinin azalmasıyla yakından ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

Ne ıspanak, ne lahana, ne brokoli… Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı - 1. Resim

“BESİN DEĞERİ EN YÜKSEK SEBZE” SEÇİLDİ

Araştırma sonuçlarına göre lahana 91,99 puanla ikinci, ıspanak ise 86,43 puanla üçüncü sırada yer aldı. Düşük kaloriye sahip olmasına rağmen birim enerji başına en fazla vitamin ve mineral sağlayan su teresi, “besin değeri en yüksek sebze” unvanını kazandı.

Ne ıspanak, ne lahana, ne brokoli… Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı - 2. Resim

KALSİYUM VE DEMİR KAYNAĞI

Uzmanlar, su teresinin içerdiği kalsiyum, potasyum ve demir sayesinde vücut sağlığına çok yönlü katkı sağladığını belirtti.

Kalsiyum, kemik ve diş sağlığını desteklerken; potasyum, kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor.

Demir açısından da oldukça zengin olan su teresi, kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesini destekliyor.

Yapılan karşılaştırmalara göre, su teresi ıspanaktan yaklaşık 10 kat daha fazla besin değeri taşıyor.

Ne ıspanak, ne lahana, ne brokoli… Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı - 3. Resim

KANSER VE KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU

Johns Hopkins Üniversitesi Onkoloji Profesörü Dr. Jed Fahey, su teresinin içerdiği glukozinolatlar adlı antioksidan bileşiklerin hücre hasarını önlemede önemli rol oynadığını vurguladı. C ve K vitaminleri açısından da oldukça zengin olan bu sebze, serbest radikallerle savaşarak DNA hasarını azaltıyor ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor.

Uzmanlara göre düzenli su teresi tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudu iltihaplanmaya karşı koruyor ve uzun vadede kronik hastalık riskini azaltıyor.

Araştırmacılar, su teresinin günlük beslenme listelerinde yer alması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

