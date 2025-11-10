Evin çatısına yuva yapan eşek arıları hastanelik etti, Valilik devreye girdi

Çorum'un Osmancık ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan Emel Danışkaner'in boynunu evinin çatısına yuva yapan eşek arılarından biri soktu. Arı sokmasının ardından vücudunda alerjik reaksiyon gelişmeye başlayan Danışkaner, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 8 saat boyunca müşahede altında tutulan Danışkaner, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili tutanak tutulurken, Emel Danışkaner ve yakınları, olay öncesinde Osmancık Belediyesine yardım talebinde bulunduklarını, ancak "koruyucu kıyafet yok" denilerek sadece ilaçlama yapıldığını iddia etti.

ARI YUVALARI İMHA EDİLDİ

Aile yaşanan olay sonrası Çorum Valiliği'ni arayarak Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile görüştü. Görüşmenin ardından Osmancık İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından çatıda bulunan arı yuvaları alınarak imha edildi.

"ÖLÜMLERDEN DÖNDÜM"

Belediye yetkililerine durumu bildirdiklerini, ancak sadece ilaçlama yapıldığını belirten Emel Danışkaner, "Belediye Başkanlığına durumu bildirdik, 2-3 defa ilaçlama yaptılar, 'Başka bir yardımda bulunamayız' dediler. Sonra da beni arı soktu. Ölümlerden döndüm. 8 saat müşahede altında kaldım. Çok mağdur durumdayım. Allah razı olsun Songül halamdan. Valiliği aradı, onlar yardımcı oldu. Allah Vali Yardımcımızdan razı olsun." dedi.