Tatil için gitmişlerdi! Baba-oğul arı saldırısında feci şekilde can verdi

Tatil için gitmişlerdi! Baba-oğul arı saldırısında feci şekilde can verdi

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikalı bir okul müdürü ve oğlu, tatil için gittikleri Laos’ta dev eşek arılarının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ikili, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vietnam'dan Güneydoğu Asya'ya tatile giden bir aile faciayı yaşadı. 47 yaşındaki Daniel Owen ve oğlu Cooper, Luang Prabang yakınlarındaki bir tatil köyünde zipline yaparken (halatla kayma) sırasında dev Asya eşek arılarının saldırısına uğradı.

Olay sırasında turistlerin ve rehberlerinin, arı sürüsünden kaçmak için ağaçtan inmeye çalıştıkları, ancak sürünün hızla üzerlerine geldiği bildirildi.

Tatil için gitmişlerdi! Baba-oğul arı saldırısında feci şekilde can verdi - 1. Resim

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Arı saldırısında ağır yaralanan baba ve oğul kısa süre içinde hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen birkaç saat içinde hayatlarını kaybettiler. 

"BU KADAR AĞIR BİR VAKA GÖRMEMİŞTİM"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan doktor Phanomsay Phakan, baba-oğlun vücutlarının 'yüzlerce sokma iziyle kaplı' olduğunu belirterek, "Tüm vücutları kırmızı lekelerle doluydu, çok acı çekiyorlardı. Daha önce bu kadar ağır bir vaka görmemiştim," dedi.

Tatil için gitmişlerdi! Baba-oğul arı saldırısında feci şekilde can verdi - 2. Resim

"SAYISIZ HAYATA DOKUNDU"

Idaho doğumlu olan Owen, dünya genelinde diplomatların çocuklarına eğitim veren Quality Schools International'da müdür olarak görev yapıyordu. 

Owen'ın çalıştığı kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "Haiphong QSI Uluslararası Okulu Müdürü Dan Owen ve oğlu Cooper’ın trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz. Dan, 18 yıl boyunca QSI’a hizmet etti, beş farklı okulda görev yaptı. Sıcaklığı, liderliği ve eğitime olan bağlılığıyla sayısız hayata dokundu. Toplumumuz tarafından çok sevilen Dan, çok özlenecek."

Asya dev eşek arıları (Vespa mandarinia), 5 santimetreye kadar büyüyebilen ve özellikle alerjik bünyelerde 'ölümcül sokmalara yol açabilen' bir tür olarak biliniyor. Her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan bu tür, 'katil eşek arıları' olarak da anılıyor.

