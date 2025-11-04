Ankara sahneye çıktı, Tel Aviv alarmda! Trump'ın Türkiye sözleri korkuya neden oldu

DIŞ HABERLER - Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları geçtiğimiz ay Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve barış anlaşması ile ihlallere rağmen son bulurken, süreçte Türkiye de etkin rol oynadı.

Ankara'nın diplomatik başarısı ve Hamas kanadı ile uzun yıllara dayanan bağlarını aktif bir şekilde kullanması ABD basını tarafından mercek altına alındı. Türkiye'ni Gazze'de kurulması planlanan 'barış gücünde' yer almasına ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye dair takdir içeren açıklamalarına dikkat çekildi.

Türkiye, son haftalarda bağlantıları kullanarak Hamas'ın İsrail ile Gazze'de ateşkes anlaşmasına varması için temaslarda bulunduğu için Donald Trump'tan övgüler aldı.

The Washington Post'un haberine göre; Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu tutumu İsrail'de tedirginliğe neden oldu.

Trump'ın barış planını ilerletmede Türkiye'ye biçtiği merkezi rol, İsrailli yetkilileri dehşete düşürdü. Netanyahu yönetimi Türkiye'nin İsrail'e düşman Filistinli gruplarla çok yakın bir ittifak içinde olduğunu düşünüyorlar ve onu Orta Doğu'da nüfuz için başlıca rakip olarak görüyorlar.

ABD İLE İSRAİL ARASINDAKİ EN BÜYÜK MESELE: TÜRKİYE GAZZE'DE YER ALACAK MI?

Ankara'nın Gazze'de oluşturulması planlanan 'barış gücü'nde yer alması tartışmalarına vurgu yapılan analizde "Şimdi, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşasında ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için uluslararası bir güce katılmada nasıl bir rol oynayacağı konusundaki bu çatışan görüşler, barış planında belirtilen bir sonraki adımlara geçme çabalarının karşılaştığı en büyük zorluklardan birini teşkil ediyor" denildi.

TEL AVİV'DE 'TÜRKİYE MÜDAHALESİ' KORKUSU

Türkiye'nin barış gücüne katılımının ABD ile ilişkilerini güçlendireceğine ve Ankara'nın kilit bir diplomatik aktör olarak algılanmasını sağlayacağına dikkat çekilen analizde "Türkiye'nin Gazze'de bulunma ihtimali İsrailliler arasında endişeye yol açtı" sözleri kullanıldı.

İsrail'in askeri istihbarat müdürlüğü Aman'ın Filistin İşleri Bölümü eski şefi Michael Milshtein'in "Türklerin ve Türk gruplarının Gazze'ye girmesi fikri, Türk müdahalesini engellemek için bu kadar çaba sarf etmiş İsraillileri çileden çıkarıyor" açıklamasına yer verildi.

"ESAD DEVRİLDİ, TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILDI"

Orta Doğu'da yaşanan çalkantılar ekseninde İsrail'in İran'a saldırıları, Beşar Esad'ın Suriye'de devrilmesi ve Lübnan'da Hizbullah'ın büyük saldırılara maruz kalmasına karşın Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtildi.

WASHİNGTON'A ARALIKSIZ BASKI SÜRÜYOR

Binyamin Netanyahu yönetimin Türkiye'yi Gazze'de istemediğinin ve bunun için elindeki tüm araçları kullandığının ifade edildiği analizde "İsrailli siyasetçiler ve diplomatlar, ABD'nin bölgedeki Türk varlığına dair planlarını engellemek için hem özel hem de kamusal alanda baskı yaptılar" değerlendirmesi yer aldı.