Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan Falcon 50 tipi özel bir jetin Haymana yakınlarında düşmesi sonrası ''Ankara'da okullar tatil mi?'' sorusu gündeme taşındı. Yaşanan korkunç olay sebebi ile öğrenci ve veliler 24 Aralık Ankara'da okullar var mı, yok mu araştırıyor.

Ankara'da Libya Genelkurmay Başka'nının da içinde bulunduğu özel jetin radarla bağlantısının kesilmesi ve enkazının bulunması üzerine Ankara hava sahasında geçici uçuş kısıtllamaları uygulandı. Bazı seferlerin Kayseri Havalimanı’na yönlendirildiği bildirilirken, olayın ardından öğrenciler ve veliler Ankara’da 24 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da 24 Aralık Çarşamba günü öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yaşanan olaylar ve hava koşulları nedeniyle Ankara'da okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Henüz Ankara'da okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Ankara Valiliği’nden 24 Aralık'ta okulların tatil ilan edildiğine dair resmi açıklama yapılmadı.

ANKARA’DA OKULLAR VAR MI 24 ARALIK?

Ankara’da 24 Aralık Çarşamba günü öğrenciler okullarına giderek derslerine katılacak. Valilik açıklamasına göre eğitim faaliyetlerinde herhangi bir aksama bulunmuyor. Resmi makamlardan yeni bir duyuru geldiğinde haberimişz güncellenecektir.

