Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düşen özel jet sebebi ile ''Ankara Esenboğa Havalimanı kapatıldı mı, Ankara uçuşları iptal mi?'' soruları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre havalimanında tüm uçuş hareketleri geçici olarak askıya alındı. Ankara hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı kapatıldı mı, Ankara uçuşları iptal mi soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'ın içinde olduğu özel jetin Ankara semalarında radar ile bağlantısının kesildiği ve sonrasında düştüğü belirtildi. Uçuş güvenliği yetkilileri, durumu yakından takip ederken konu ile ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı kapatıldı mı, Ankara uçuşları iptal mi? Son dakika Esenboğa Havalimanı seferleri gündemde

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI KAPATILDI MI?

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkış yapan özel jet ile radar bağlantısı kesildi ve olayın ardından hava sahası güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yetkililer durumun yakından takip edildiğini ve hava sahasında gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Yaşanan olay nedeniyle Ankara hava sahasında tüm uçuş hareketleri durduruldu. İç ve dış hat seferleri geçici olarak askıya alındı ve yolcuların havayolu firmalarından uçuş durumlarını takip etmeleri tavsiye edildi.

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI NEDEN KAPATILDI?

Radar bağlantısı kesilen özel jet nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı kapatıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve havalimanı yetkilileri, jetin konumunu tespit etmeye çalışırken hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alındı.

