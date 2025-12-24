Pasaport, ehliyet ve kimlik gibi değerli kağıt bedellerine yapılacak zam oranı netleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşın en çok merak ettiği kalemlerden biri olan pasaport ve ehliyet harçları netleşti.

Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı harçlarına zam yapıldı! 2026 tarifesi Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının yüzde 25.49 olarak belirlenmesine rağmen, bazı harçların bu oranın altında artırılacağının sinyalini vermişti. Beklenen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılında pasaport bedeli bin 351 TL, sürücü belgesi bedeli bin 690 TL olarak uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlarda ücret 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlarda ise 440 TL oldu. Motorlu araç tescil belgesi bedeli bin 511 TL, iş makinesi tescil belgesi bedeli bin 261 TL olarak belirlendi.

Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi 964 TL'ye yükseldi. Ayrıca, noter işlemlerinde kullanılan noter kâğıdı ve beyannameler için bedel 149 TL, protesto ve vekaletname gibi belgeler için ise 298 TL olarak tespit edildi. Banka çeklerinde her bir yaprak için alınacak tutar 95 TL oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

