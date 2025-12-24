Fenerbahçe'nin Süper Lig ekibi Samsunspor’da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Antony Musaba ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Süper Lig’de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Samsunspor’dan Antony Musaba'ya attırıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Antony Musaba ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerin transfer için Hollandalı oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtildi.

3.5 YILLIK MUKAVELE İMZALANACAK

Sarı lacivertlilerin, 25 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Musaba’nın Samsunspor’daki sözleşmesinde yurt içi serbest kalma bedelinin 6 milyon avro olduğu belirtilmişti.

Antony Musaba

SAMSUNSPOR'DA 10 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon başında Sheffield Wednesday'den Karadeniz ekibine transfer olan Musaba, 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Antony Musaba kariyerinde daha önce Ewijk, NEC Nijmegen, Vitesse, Monaco, Cercle Brugge, Heerenven ve Metz takımlarında top koşturdu.

