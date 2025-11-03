Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e dış politika tepkisi: İki alkış için kendisini küçük düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün itibariyle iktidardaki 23 yılımızı şanla şerefle geride bırakıyor, 24. Yıldan gün almaya başlıyoruz.

3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı geride bıraktık. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını eksik etmeyen tüm ferdimize teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin teveccühüne nasıl mazhar olduysak bugün de aynı gururu, heyecanı yaşıyoruz. Türk milletine hizmet sevdalıyız. Aşkla, şevkle milletimize hizmet üretmeye ve Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

17 Ekim’de İstanbul’da Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 5.’sini gerçekleştirdik. Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı.

Cumhurbaşkanı kabinesi olarak içerde ve dışarda yoğun bir gündemle Türkiye yüzyılını inşa etme mücadelemizi sürdürüyoruz.

Afrika'yla değil körfezdeki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Küveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti.

CHP'YE DIŞ POLİTİKA TEPKİSİ

Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz stratejik hamlelerle Türkiye’yi tüm bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz.

İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu 100 yıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her iki projemizle ilgili detayları paylaştı, başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, kuraları Aralık ayında çekiyoruz ilk teslimatı ise Mart 2027’de Allah’ın izniyle yapacağız.

İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihinizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. Ev sahibi Türkiye diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz.

ALTAY TANKI PROJESİ VE EUROFIGHTER ALIMI

Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle kazan-kazan temelinde savunma iş birliğimizi güçlendireceğiz.

Uzun ve zorlu testlerden başarıyla geçen Milli Muharebe Tankımız Altay’ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık.

