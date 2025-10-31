Kartalkaya kararlarını böyle dinlediler! Ölenlerin yakınları buruk sevinç yaşadı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 canın gittiği davada karar çıktı. 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, ölenlerin yakınları kararla birlikte buruk bir sevinç yaşadı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

11 KİŞİYE MÜEBBET!

Heyet, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

11 sanık ayrıca, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı. Otel sahibi Halit Ergül ve ailesine indirim uygulanmadı.

Feci yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ailelerinin kararın ardından sevinç yaşadığı görüldü. Kimileri ise gözyaşı ve buruk sevinci bir arada yaşadı.

