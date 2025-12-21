Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri; ev ziyaretlerinden mobil stantlara, farkındalık kampanyalarından bilgilendirme çalışmalarına kadar çeşitli faaliyetlerle topluma destek veriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) “kırmızı yelekliler” olarak bilinen ekipleri, İstanbul’un dört bir yanında ev ziyaretleri, mobil stantlar ve saha çalışmaları yaparak toplumun her kesimine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetleri götürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 38 SHM aracılığıyla çocuk, yaşlı, engelli, kadın, aile ve risk gruplarına rehberlik, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri ulaştırılıyor. SHM’ler yalnızca maddi yardım sağlamıyor, aile ve bireylerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumunu değerlendiriyor, gerekli yönlendirme ve bakım hizmetlerini yürütüyor. SHM ekipleri, kırmızı yelekleri sayesinde sahada kolayca tanınıyor.

“BİR NEVİ UÇ BEYİ GİBİLER”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan “Sayın Cumhurbaşkanı’mız 2011’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurulması gayesini anlatmış ve demişti ki, ‘En ücra köşede bile vatandaş aç yatmayacak, sobası yanmayan kalmayacak ve gitmediğin yer senin değildir.’ Biz o tarihten bugüne kadar tüm hizmet modellerimizi bu anlamda yapmaya çalışıyoruz. Mobil SHM hizmetini geliştirmeye çalışıyoruz. SHM’ler bizim uç beylerimiz” diye konuştu. Turan, 2025’te 450 bin haneye gittiklerini ve yaklaşık bir milyon vatandaş ile temas ettiklerini sözlerine ekledi. Bu yıl Türkiye’de ilk defa camilerde eğitimlere başladıklarını anlatan Turan “Cuma namazları öncesi özellikle babalara ulaşma anlamında 600 camide eğitim programı yapıldı. Bağımlılık ile mücadele çerçevesinde babanın rolünden bahsettik” dedi. Herhangi bir yardım talebinde ALO 183, e-Devlet ve her ilçede bulunan SHM’lere giderek başvuru yapılabilir.

RİSK GRUPLARINA REHBERLİK EDİYOR

38 SHM’de görevli 1.100’den fazla kırmızı yelekli, vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil SHM etkinlikleri ile kent genelinde bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yürütülüyor. SHM’ler, İstanbul’da toplumun koruyucu ve önleyici sosyal hizmet mekanizmasının sahadaki temsilcisi olarak görev yapıyor.

