Osmaniye Asri Mezarlığı’nda park halindeki bir otomobilde iki genç hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Veysel Ç. ve 17 yaşındaki Eylül K.’nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp’a kaldırıldı. Cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Osmaniye’de akşam saatlerinde Asri Mezarlığı’nda meydana gelen olayda, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ 19 DİĞERİ 17 YAŞINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

