Kütahya'da çörek otu üretiminin geliştirilmesi için harekete geçildi. Kentte 2 bin 500 dekar alanda çörek otu yetiştirilmesi planlanırken, çiftçiye yüzde 50 hibe ile tohum dağıtıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar, Emet ve Merkez ilçelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 2 bin 500 dekar alanda çörek otu üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tohumlar yüzde 50 hibeyle çiftçiye dağıtıldı! 2.500 dekar alana ekilecek

YÜZDE 50 HİBELİ TOHUM

Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi bütçesi kullanılarak yüzde 50 hibeli çörek otu tohumu temin edilerek üreticilere dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar üreticilerle birlikte toprakla buluşturuldu.

Yetkililer, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon diledi.

