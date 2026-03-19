Liverpool maçında sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sağ el başparmağından ameliyat oldu. 26 yaşındaki oyuncu, operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ"

Noa Lang, hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı. Yıldız futbolcu, Inatagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Ameliyat iyi geçti. Tüm mesajlar için teşekkürler" mesajını yazdı.

Noa Lang'ın Instagram paylaşımı

Mücadelenin ikinci yarısında Sacha Boey'in yerine oyuna dahil olan Noa Lang, bir pozisyonda reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralanmıştı.

