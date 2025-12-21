ABD’de reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağıyla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’e ait bazı belgeler dün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bazı dosyaların erişime kapatıldığı öğrenildi. Bunların arasında Trump'ın yer aldığı bazı fotoğraflar ile çıplaklık barındıran dosyaların olduğu bildirildi.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e dair bazı belgelerin, kısa süreliğine kamuya açıldıktan sonra yeniden erişime kapatıldığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan ve indirilebilen bazı dosyalar artık ulaşılamıyor.

TRUMP'IN FOTOĞRAFLARI YOK OLDU

Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğuna değinildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı.

Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor.

Söz konusu internet sayfasında, "ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önüne alındığında, mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığının, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen cevap vermediği kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.

