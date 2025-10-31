Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Grand Kartal'da çalışmadığını söylüyordu! Otel sahibinin eşi Emine Ergül'ün eski videosu gündem oldu

- Güncelleme:
Kartalkaya davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan otel sahibinin eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, savunmasında otele sadece tatile gittiğini söylemişti. Ancak Ergül'ün daha önceki bir programda otelde yaptığı çalışmaları anlattığı anlar gündem oldu.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmiş, yaşanan acı olay ülke gündemini sarstı.

137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada bugün karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 kişiye ayrı ayrı 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Hapis cezası alanlar arasında Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı, damadı, itfaiye müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyor. 

"BEN SADECE İMZA ATARDIM" DEMİŞTİ

Daha önceki ifadelerinde "Bizim şirketimiz aile şirketi bir evraklar gelirdi ben onları imzalardım. Kızlarım sadece tatillerde gelirlerdi. Benim önüme belgeler gelir ben imzalarım çoğunu okuyamıyorum zaten. Otelde yangın ekibi, iş güvenliği uzamanı olup olmadığını bilmiyorum. Bir tek aşçı başını tanıyorum o da en eski elemanlardan biridir." demişti.

OTELLE YAKINDAN İLGİLENDİĞİNİ ANLATMIŞ

Ancak Emine Ergül'ün daha önce katıldığı bir etkinlikte otelle yakından ilgilendiğini söylediği konuşması kafaları karıştırdı.

Ergül o konuşmasında şunları söylüyor: Babam kayak merkezi açmıştı. Otelin her departmanında çalıştım. Kriz yönetimi çok önemli. Personel, elektrik... Butik otel projemiz var bir de yapmak zorundayız hep üretmek zorundayız. İnsanlar arkasında koskocaman Kartalkaya var diyor. ama öyle olmuyor. Oranın riski başka kışın, buraların başka...  Çocukluktan beri çalışırım. Bizde evde oturmak diye bir şey yok. 2 kızım var onlar da yanı şekilde. Banka müdürlerini çok aramışımdır pazar günleri. Mesai kavramımız yoktur."

Öte yandan yangında eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan da Ergül ailesini yıllardan beri tanıdığını, işlerin başında Emine Murtezaoğlu Ergül'ün olduğunu, Ergül'ün daha önce katıldığı programlardaki konuşmalarında bunu hep anlattığını söylemişti.

