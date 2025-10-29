Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102'nci yılı mesajı: Türk milleti kimseye boyun eğmez

Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Sergi Salonu'nda düzenlenen '29 Ekim Özel Programı' ile kutlandı.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Millet ve devlet hafızamızda müstesna bir yer tutan, bu önemli günde sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletimizin evine ve bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

86 milyon vatandaşımıza, Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarımıza, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele’yi yöneterek Kuva-yi Milliye ruhunu Cumhuriyet ile taçlandıran TBMM’nin tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Onca yokluk içinde cepheden cepheye koşan şehit ve gazilerimizi kemal-i edeple anıyorum.

Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz destanına bir gül bahçesine düşercesine toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Biz binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız. Milletimizin hürriyetine olan tutkusunu en son milli mücadelede gördük. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz diyen Sütçü İmam'ın, Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk'e ısındı, sadece siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaaz diyen Antepli Şahin Bey, milli mücadele muazzez ve muazzam direnişin mücadelesidir.

BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYİZ!

İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çileler tarihimizin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin doğumunu müjdelemiştir.

Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, “Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır.

Türkiye, kadim devlet geleneğinin son halkası.

Millet, binlerce yıldır olduğu gibi, muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur.

Artık kendi tankımızı, savaş gemilerimizi, helikopterimizi, savaş uçağımızı yapıyoruz.

Türkiye’yi ve Türk demokrasini güçlendirme davamızda 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir.

Bugün, 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktadayız. Slogan cumhuriyetçilere aldırmadan, Cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını, 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz.

'6 YILDA 250 ADET ALTAY TANKI' HEDEFİ

İnşallah gelecek 6 yıl içerisinde toplam 250 adet ALTAY Tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz.

Sadece ülkemizin değil, medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz.

20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke, gayretlerimiz neticesinde bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiştir.

