Külliye'de sıcak hava balonu etkinliği! 29 Ekim renkli görüntüler ile kutlandı

Külliye'de sıcak hava balonu etkinliği! 29 Ekim renkli görüntüler ile kutlandı

- Güncelleme:
Anadolu Ajansı

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yere bağlı sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda sıcak hava balonu etkinliği yapıldı.

Külliye'de sıcak hava balonu etkinliği! 29 Ekim renkli görüntüler ile kutlandı - 1. Resim

SICAK HAVA BALONLARI YÜKSELDİ 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinesindeki etkinlikte, özel tasarlanan Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Kültür ve Turizm Bakanlığı", "Türk Hava Kurumu", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonları yer aldı.

Külliye'de sıcak hava balonu etkinliği! 29 Ekim renkli görüntüler ile kutlandı - 2. Resim

Kapadokya bölgesinden getirilen 16 balondan 8'i Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na, 8'i Millet Ormanı'na yerleştirildi.

Vatandaşların da izlediği etkinlikte Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Sudan'da HDK, El Faşir'i kan gölüne çevirdi! Yüzlerce kişi katledildi
