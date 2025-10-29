Tel Aviv'de Altay paniği! "Türkler tehlikeli bir tank üretiyor"

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için resmî açılış töreni düzenlendi. Tesisin açılış töreninde seri üretime giren Altay Tanklarının teslimatları da yapıldı.

İsrail basını, Türkiye'nin yerli ana muharebe tankı Altay'ı manşetlerine taşıdı.

"TÜRKLER TEHLİKELİ BİR TANK ÜRETİYOR"

Maariv gazetesi, "Türkiye en büyük güçler arasına katılıyor" ifadeleriyle Altay'ı "tehlikeli bir tank" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

Altay tankı İsrail basınının da yakın takibinde. Maariv Gazetesi, "En büyük güçlere katılıyor: Türkiye tehlikeli bir tank üretiyor" başlıklı dikkat çeken haberinde, 20 yılı aşkın bir araştırma ve geliştirme projesinin ardından, Türk ordusunun yerli üretim ana muharebe tanklarına kavuştuğu bildirildi.

İsrailli gazete, Altay tankının hem sahada önemli bir araç hem de endüstriyel bağımsızlık sembolü olduğunu, Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisini temsil ettiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ ANA MUHAREBE TANKI

Ülkemiz, Altay modeli ana muharebe tanklarının ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatına hazırlanıyor.

Habere göre bu teslimat, ülkenin uzun vadeli hedefi olan savunma sanayi bağımsızlığı yolundaki önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

Maariv, Altay tankının özelliklerine haberinde geniş yer verdi. Haberde, "BMC tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen Altay Projesi, 20 yılı aşkın süren araştırma, geliştirme, test ve sanayi iş birliğini kapsıyor. Altay, Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı olup, TSK envanterindeki M48 ve M60 serilerinin yerini alacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli gazete Altay hakkında ek olarak şunları söyledi: "Altay, üçüncü nesil ve üzeri bir tank olup, 65 ton ağırlığında ve 120 mm çapında L/55 düz namlulu top ile donatılmıştır. Bu top, NATO standartlarına ve yerli mühimmatlara uygundur ve TANOK lazer güdümlü füze de kullanabilmektedir."

Habere göre, Altay Projesi, sahadaki rolünün ötesinde stratejik bir öneme de sahip. Türkiye'nin savunma sanayisinin olgunluğunu ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltma kararlılığını temsil ediyor.

Maariv, Altay tankının önemine ilişkin, "Altay hem sahada bir varlık hem de endüstriyel bağımsızlığın bir simgesi, neredeyse 20 yıl gibi kısa bir sürede bağımsızlığa ulaşan bir savunma sanayi ürünü" ifadelerini kullandı.

İsrailli gazete, Altay tankının aktif hizmete girmesiyle Türkiye'nin, temelinden ana muharebe tanklarını küresel ölçekte tasarlayıp üretebilen seçkin ülkeler arasına katıldığını belirtti. Maariv'e göre bu ülkeler arasında ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya bulunuyor.

ALTAY'IN YETENEKLERİ NELER?

ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip "YENİ ALTAY" tankı ortaya çıktı.

ALTAY Tankı'na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve ALTAY T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

ALTAY T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditler dikkate alınarak geliştirilmiş pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan çepeçevre zırh koruması ile güçlü bir korumaya sahip olacak.

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de ALTAY T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

ALTAY T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

Modern muharebe koşullarında önemli görevler üstlenecek ALTAY, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcıların hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemleriyle ALTAY Ana Muharebe Tankı, seri üretim testleri için 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Seri üretim, tankın ilave yetenekler kazanacağı T2 konfigürasyonuyla devam edecek.