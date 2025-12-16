Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors'ı 136-131 yendi. Stephen Curry, 48 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamazken; efsane oyuncu Michael Jordan'dan devraldığı rekorla adından söz ettirdi.

NBA'de Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 136-131 mağlup etti.

Jerami Grant ve Shaedon Sharpe, 35'er sayı ile Blazers'a galibiyeti getiren isimler oldu. Ev sahibi ekipte Robert Williams, 11 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparken; Deni Avdija, 26 sayı kaydetti.

Warriors'ta ise 48 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stephen Curry'nin performansı, yenilgiyi önlemeye yetmedi. Kariyerinde 30 yaşından sonra 45'inci kez 40 sayı barajını geçen Curry, bu alanda rekoru Michael Jordan'dan devraldı.

Stephen Curry

Konuk ekipte Jimmy Butler 16 ve Draymond Green de 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Houston Rockets farklı kazandı, Alperen Şengün 5 bin sayı barajını aştı

ADEM BONA'NIN OYNMAADIĞI MAÇTA SIXERS KAYBETTİ

Atlanta Hawks, State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers'ı 120-117 yendi.

Hawks'ta Jalen Johnson 12 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla triple-double yaptı. Dyson Daniels, 27 sayı ve 10 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 20 sayı ve 15 ribauntla double-double'lık performans sergiledi.

76ers'ta Paul George, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte VJ Edgecombe, 26 sayı atarken Joel Embiid ise 22 sayı ve 14 ribauntla double-double yaptı.

Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, forma şansı bulamadı.

Adem Bona

Haberle İlgili Daha Fazlası