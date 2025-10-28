Altay Tankı'nın motoru nerede üretiliyor, yerli mi?

ALTAY TANKI'NIN MOTORU NEREDE ÜRETİLİYOR?

Altay’ın ilk prototip ve erken seri üretim partilerinde gücünü Güney Kore kökenli motor ve tahrik bileşenlerinden aldı. Fakat Türkiye’nin yerli motor hedefi için çalışmalar tamamlandı.

BMC Power tarafından geliştirilen yerli ve milli dizel motor testleri geçirdi ve kademeli olarak Altay üretimine entegre edilmesi planlanıyor. Bazı partilerde yabancı tasarım bileşenleri kullanılmış olsa da motor tedarikinde hızla yerlileştirme aşamasına geçilmiş durumda.

ALTAY TANKI YERLİ Mİ?

Altay Tankı'nın üretimi ana yüklenici firma olan BMC tarafından gerçekleştiriliyor. Seri üretim çalışmaları Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB OSB) kurulan tesislerde yapılmakta.

ALTAY Tankı’nın motoru ilk etapta Güney Kore’den temin edilmişti. Güç paketi ve transmisyon sistemi, Güney Koreli SNT Dynamics firmasıyla yapılan iş birliği sonucu üretildi. Ülkemiz bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için yerli motor üretimine de başladı. BMC Power tarafından geliştirilen BATU motoru, ALTAY Tankı’nın yerli güç grubu olarak tasarlanarak Ankara’daki üretim tesisinde test aşamasına geçti.

İlk teslim edilecek tanklarda Güney Kore menşeli motor kullanılacak, ilerleyen dönemde ise tamamen yerli motorlu ALTAY’lar üretim hattına dahil edilecek.