Altay’a dev tesis! 1 milyon metrekarelik kompleks hizmete giriyor

Yeni Altay Tankı, 1 milyon metrekarelik devasa tesiste üretilecek. Fabrikada seri üretim hattı, test pisti ve eğitim merkezi olacak. Ayda 8 tank hazır olacak. Yerli motor testlerinin de 2026 sonunda bitmesi planlanıyor.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - Savunma sanayinde yeni ürünlerin yanı sıra seri üretime de hız verilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerinde zırhlı birliklerin gücüne güç katacak dev tesis hizmete giriyor.
