Altay’a dev tesis! 1 milyon metrekarelik kompleks hizmete giriyor

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Savunma sanayinde yeni ürünlerin yanı sıra seri üretime de hız verilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerinde zırhlı birliklerin gücüne güç katacak dev tesis hizmete giriyor. Sahadan gelen verilerle yenilenen savunma sanayisindeki gurur projelerinden biri olan Yeni Altay Tankı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle envantere girecek. Yeni Altay Tankı için 1 milyon metrekarelik dev üretim kompleksi kuruldu. İlgili Haber 102. Yıl hediyesi! ALTAY Tankı 28 Ekim'de göreve başlıyor Üretim kompleksinin fabrika sahası toplam 555 bin metrekarelik alana yapıldı. Fabrikanın tam kapasite çalışmaya başlamasıyla bir ay içinde 8 adet Yeni Altay Tankı ve 10 adet de Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı üretilecek. Yerli motor testlerinin ise 2026 sonunda bitmesi planlanıyor. Teslimat takvimine göre, 2025 yılı içerisinde 3 tane tank teslim edilecek.