102. Yıl hediyesi! ALTAY Tankı 28 Ekim'de göreve başlıyor
Güncelleme:
Türkiye’nin yerli ve millî gururu ALTAY Tankı Projesinin ilk teslimatı 28 Ekim’de yapılacak. Ankara’da kurulu fabrikada hummalı bir çalışma var. Seri üretimin ardından 250 tank ordumuza kazandırılacak.
TSK’nın ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen ALTAY Tankı Projesi’nde ilk teslimatın 28 Ekim’de yapılacağı belirtildi.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA 250 TANK
Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere 250 tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılacak.
ALTAY tankına kazandırılan yeni yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi gibi özellikler bulunuyor.
