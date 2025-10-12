134 dilde tercüme! Anlık çeviri yapan kulaklık Türkiye’de
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Mobil aksesuar markası Mcdodo, yeni kulaklığıyla gerçek zamanlı çeviri dönemini başlattı. MOBİSAD IMEX 2025’te tanıtılan Speak A01, Türkçe dahil 134 dilde çeviri özelliğiyle iş dünyasında ve turistik gezilerde yabancı dil sorun olmaktan çıkarıyor.
ÖMER TEMÜR - Fuarda Mcdodo standını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Mcdodo Dünya Başkanı He Jinhong da kulaklık üzerinden Türkçe-Çince sohbet etti.
Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma hedefiyle sunduğumuz bu ürün, sadece bir kulaklık değil, aynı zamanda yeni bir iletişim biçimi olacak. Artık dünyayı anlamak çok daha kolay” dedi.
Aktif gürültü engelleme, yapay zeka destekli çeviri motoru ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken kulaklık, kasım ayında tüketiciyle buluşacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe