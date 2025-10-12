Çeyrek asrı geride bıraktı! Monster Bilgisayar global oynuyor
Güncelleme:
Türkiye’nin yerli oyuncusu Monster Bilgisayar, kuruluşunun 25. yılını kutluyor.
ÖMER TEMÜR - Kadıköy’ün arka sokaklarında girişimcilik yolculuğuna başlayan şirket, yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla bugün Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Kıbrıs, Dubai, Tayvan ve Amerika’daki operasyonlarıyla global bir marka hâline geldi.
