Çeyrek asrı geride bıraktı! Monster Bilgisayar global oynuyor

Abra, Tulpar ve Semruk modelleriyle oyunculara; Markut ve Huma serileriyle profesyonellere hitap ettiklerini belirten Monster Bilgisayar Kurucu Ortağı İlhan Yılmaz, “e-Spor takımlarından içerik üreticilerine, yazılım çözümlerinden oyun stüdyolarımıza kadar uzanan bu yapı, bizi sektörün geleceğini şekillendiren öncü bir marka konumuna taşıyor” dedi.

Monster Bilgisayar Kurucu Ortağı Meryem Yılmaz da global arenada Türkiye’nin adını duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Monster Bilgisayar, 25. yıla özel bir ilke imza atıyor. Ürünlerini seri numarasıyla kaydeden tüm dizüstü ve masaüstü kullanıcıları, 2 yıl standart garantiye ek +2 yıl uzatılmış garantiyle toplam 4 yıl boyunca Monster güvencesinden yararlanıyor.