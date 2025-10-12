Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çeyrek asrı geride bıraktı! Monster Bilgisayar global oynuyor

Çeyrek asrı geride bıraktı! Monster Bilgisayar global oynuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çeyrek asrı geride bıraktı! Monster Bilgisayar global oynuyor
Türkiye’nin yerli oyuncusu Monster Bilgisayar, kuruluşunun 25. yılını kutluyor.

ÖMER TEMÜR - Kadıköy’ün arka sokaklarında girişimcilik yolculuğuna başlayan şirket, yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla bugün Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Kıbrıs, Dubai, Tayvan ve Amerika’daki operasyonlarıyla global bir marka hâline geldi.

Abra, Tulpar ve Semruk modelleriyle oyunculara; Markut ve Huma serileriyle profesyonellere hitap ettiklerini belirten Monster Bilgisayar Kurucu Ortağı İlhan Yılmaz, “e-Spor takımlarından içerik üreticilerine, yazılım çözümlerinden oyun stüdyolarımıza kadar uzanan bu yapı, bizi sektörün geleceğini şekillendiren öncü bir marka konumuna taşıyor” dedi.

Monster Bilgisayar Kurucu Ortağı Meryem Yılmaz da global arenada Türkiye’nin adını duyurmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Monster Bilgisayar, 25. yıla özel bir ilke imza atıyor. Ürünlerini seri numarasıyla kaydeden tüm dizüstü ve masaüstü kullanıcıları, 2 yıl standart garantiye ek +2 yıl uzatılmış garantiyle toplam 4 yıl boyunca Monster güvencesinden yararlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

