Türkiye’den ilham alıyor! TikTok için biçilmez kaftan

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, sadece bireysel kullanıcıların değil markaların da tercihi oluyor. Türkiye’den 10 binden fazla marka her gün platform üzerinden müşterisiyle bağ kuruyor. Kimisi daha fazla görünür olmak, kimisi ürün satmak, kimisi de marka hikâyesiyle...
ÖMER TEMÜR - Türkiye bu özelliğiyle TikTok için bir inovasyon merkezi hâline gelmiş durumda. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen INMerge Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, Türkiye’nin TikTok’un global ekipleri için âdeta biçilmez kaftan olduğunu söylüyor.
