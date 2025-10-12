Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türkiye’den ilham alıyor! TikTok için biçilmez kaftan

Türkiye’den ilham alıyor! TikTok için biçilmez kaftan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’den ilham alıyor! TikTok için biçilmez kaftan
TikTok, Türkiye, Marka, Sosyal Medya, E-ticaret, İnovasyon, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, sadece bireysel kullanıcıların değil markaların da tercihi oluyor. Türkiye’den 10 binden fazla marka her gün platform üzerinden müşterisiyle bağ kuruyor. Kimisi daha fazla görünür olmak, kimisi ürün satmak, kimisi de marka hikâyesiyle...

ÖMER TEMÜR - Türkiye bu özelliğiyle TikTok için bir inovasyon merkezi hâline gelmiş durumda. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen INMerge Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, Türkiye’nin TikTok’un global ekipleri için âdeta biçilmez kaftan olduğunu söylüyor.

Aldanmaz “Global mühendislik ekiplerini Türkiye’ye getiriyoruz. Mart ayında e-ticaret ekiplerimiz Türkiye’deydi. Onları e-ticaret partnerleriyle buluşturduk. ‘Ürünleri nasıl geliştirebiliriz’ diye fikir alışverişinde bulundular. Tepe mühendis ve ekiplerini de birkaç ay içerisinde Türkiye’ye getireceğiz. Mühendislerin gelmek istediği yegâne ülkeyiz. Türkiye adeta inovasyon hub’ı” diyor.

Türkiye’den ilham alıyor! TikTok için biçilmez kaftan - 1. Resim

TikTok, rekabette de demokratikleşmeye katkı veriyor. KOBİ’ler TikTok üzerinden dev şirketlerle rekabet etme şansı yakalıyor. Platform, işletmelere milyonlarca kullanıcıya ulaşmak için sınırsız bir alan sunuyor.

TikTok, yeni dönemde yapay zekâ sürpriziyle geliyor. Aldanmaz’ın verdiği bilgiye göre markalar ve kullanıcılar yapay zekâyı kullanarak kendi hikâyelerini oluşturabilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ChatGPT’ye yerli rakip: Kumru!Arda Güler'den merak edilen soruya tepkili cevap: Çok kötüydü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ChatGPT’ye yerli rakip: Kumru! - TeknolojiTürk yapay zekâ görücüye çıktı2025’in çığır açan buluşları: Evlerden uzaya, her alanda devrim - Teknoloji2025’in çığır açan buluşları!Apple’dan 5 milyon dolarlık meydan okuma: Açığı bul, ödülü kap! - TeknolojiApple’dan 5 milyon dolarlık meydan okumaMicrosoft'ta küresel çöküş! Teams, Outlook, Office 365... - TeknolojiMicrosoft'ta küresel çöküş!Google'dan kritik uyarı! Oracle siber saldırıya uğradı, onlarca şirketin verisi çalındı - TeknolojiGoogle'dan kritik uyarı!WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi! - TeknolojiAndroid’den sonra iOS'a da geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...