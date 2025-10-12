Türkiye’den ilham alıyor! TikTok için biçilmez kaftan

Aldanmaz “Global mühendislik ekiplerini Türkiye’ye getiriyoruz. Mart ayında e-ticaret ekiplerimiz Türkiye’deydi. Onları e-ticaret partnerleriyle buluşturduk. ‘Ürünleri nasıl geliştirebiliriz’ diye fikir alışverişinde bulundular. Tepe mühendis ve ekiplerini de birkaç ay içerisinde Türkiye’ye getireceğiz. Mühendislerin gelmek istediği yegâne ülkeyiz. Türkiye adeta inovasyon hub’ı” diyor.

TikTok, rekabette de demokratikleşmeye katkı veriyor. KOBİ’ler TikTok üzerinden dev şirketlerle rekabet etme şansı yakalıyor. Platform, işletmelere milyonlarca kullanıcıya ulaşmak için sınırsız bir alan sunuyor.