ABD'de TikTok akımı yine ölüm getirdi! 2 genç vagonun üzerinde feci halde bulundu

New York’un Brooklyn bölgesindeki bir metro istasyonunda, yaşlarının 13 ve 18 olduğu tahmin edilen iki genç kızın cansız bedenleri bulundu. Polis yetkilileri, kızların tehlikeli bir akım haline gelen metro sörfü yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

"SÖRF DEĞİL İNTİHAR GİRİŞİMİ"

Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelere göre, gençlerin son yıllarda ABD’de tehlikeli bir akım haline gelen metro sörfü sırasında kaza geçirdikleri belirtildi. New York Ulaşım İdaresi (NYC Transit) Başkanı Demetrius Crichlow, "İki genç kızın, metro dışında seyahatin eğlenceli bir oyun olduğunu düşünerek hayatlarını kaybetmesi son derece üzücü," dedi.

Metro vagonlarının üzerine çıkmanın bir 'sörf' değil, açık bir intihar girişimi olduğunu vurgulayan Crichlow, olayın hem aileleri hem de bu trajediye tanıklık eden ulaşım personelini derinden sarstığını ifade etti.

15 KİŞİLİK BİR GRUPLA BERABERLERDİ

Polis, olay yerinde bir kaykay bulduklarını, ancak kızlara ait olup olmadığının henüz netleşmediğini bildirdi. New York Post’un aktardığına göre bazı görgü tanıkları, kızları istasyonda koşturan yaklaşık 15 kişilik bir genç grubun içinde gördüklerini, ardından vagonun çatısında çıktıklarını söyledi.

Yetkililer, bu tür kazaların son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle arttığını vurguladı. Gençler, metro sörfü yaparken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tehlikeli davranışları teşvik ediyor.

Verilere göre, 2018–2022 yılları arasında trenin dışında seyahat eden beş kişi hayatını kaybederken bu sayının hızla artması üzerine polis, Kasım 2023'ten itibaren istasyonlarda drone kullanmaya başladı. NYPD kayıtlarına göre, 2023’te 135 kişi tren dışında yolculuk yaparken yakalanırken, bu rakam 2024’te 229’a çıktı.