WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android'den sonra iOS'a da geldi!

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi!

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS&#039;a da geldi!
HABER MERKEZİ

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için uzun süredir beklenen mesaj çeviri özelliğini sonunda kullanıma sundu. Yeni özellikle farklı dillerde gelen mesajlar uygulama içinden tek dokunuşla çevrilebiliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği mesaj çeviri özelliğini nihayet devreye aldı. Android’de bir süredir aktif olan özellik, artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor.

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi! - 1. Resim

Yeni özellikle birlikte, farklı dillerde gelen mesajları çevirmek için uygulamadan çıkmaya gerek kalmıyor. iPhone’da çeviri yapmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken, çevirmek istedikleri mesaja uzun süre basılı tutarak “Daha Fazla...” menüsünden “Çevir” seçeneğini seçmek. Ardından mesaj anında tercih edilen dile çevriliyor.

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi! - 2. Resim

Çeviri için gerekli dil paketleri WhatsApp içinden indirilebildiği için işlem son derece hızlı ve pratik. Üstelik özellik yalnızca bire bir sohbetlerde değil, gruplarda ve kanal güncellemelerinde de kullanılabiliyor.

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi! - 3. Resim

Android tarafında ise kullanıcılar ekstra olarak “otomatik çeviri” özelliğini açarak, tüm gelecek mesajların otomatik çevrilmesini sağlayabiliyor.

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi! - 4. Resim

WhatsApp, çeviri işlemlerinin gizlilik esaslarına göre ve cihaz üzerinde gerçekleştiğini vurguluyor. İlk etapta Android’de İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dillerini destekleyen özellik; iPhone’da ise 19’dan fazla dilde kullanılabiliyor. Şirket, bu sayının zamanla daha da artacağını da duyurdu.

