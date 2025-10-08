WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı! Android’den sonra iOS'a da geldi!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği mesaj çeviri özelliğini nihayet devreye aldı. Android’de bir süredir aktif olan özellik, artık iOS cihazlarda da kullanılabiliyor.

Yeni özellikle birlikte, farklı dillerde gelen mesajları çevirmek için uygulamadan çıkmaya gerek kalmıyor. iPhone’da çeviri yapmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken, çevirmek istedikleri mesaja uzun süre basılı tutarak “Daha Fazla...” menüsünden “Çevir” seçeneğini seçmek. Ardından mesaj anında tercih edilen dile çevriliyor.

Çeviri için gerekli dil paketleri WhatsApp içinden indirilebildiği için işlem son derece hızlı ve pratik. Üstelik özellik yalnızca bire bir sohbetlerde değil, gruplarda ve kanal güncellemelerinde de kullanılabiliyor.

Android tarafında ise kullanıcılar ekstra olarak “otomatik çeviri” özelliğini açarak, tüm gelecek mesajların otomatik çevrilmesini sağlayabiliyor.

WhatsApp, çeviri işlemlerinin gizlilik esaslarına göre ve cihaz üzerinde gerçekleştiğini vurguluyor. İlk etapta Android’de İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça dillerini destekleyen özellik; iPhone’da ise 19’dan fazla dilde kullanılabiliyor. Şirket, bu sayının zamanla daha da artacağını da duyurdu.