Aidat artışları kapıda... Artan maliyetler yükselişi zorunlu kılıyor, ancak şeffaf hesaplama ve hukuki dayanak şart. Uzmanlar, site sakinlerinin yönetim planı ve gider dökümlerini inceleyip sürece aktif katılmasını öneriyor.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok site ve apartman yönetimi yeni dönem aidatlarını açıklamaya hazırlanıyor. Artan enerji maliyetleri, personel giderleri ve bakım-onarım masrafları göz önünde bulundurulduğunda aidatlarda bir yükseliş bekleniyor; ancak bu artışların keyfî değil, hukuken ve mali verilerle desteklenmiş şekilde yapılması mecburi. Uzmanlara göre site sakinlerinin ilk adımda yönetim planını, işletme projesini ve bir önceki yılın ayrıntılı gider dökümünü incelemesi büyük önem taşıyor. Aidat artışı, yalnızca gerçek giderlerin ve beklenen maliyetlerin şeffaf bir şekilde hesaplanması sonucu belirlenebilir.

Yeni aidat tutarının makul olup olmadığını değerlendirmek için sakinlerin yönetimden ayrıntılı gider kalemlerini talep etmesi, olağanüstü masrafların nedenlerini sorması ve artış oranının geçmiş yıllarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Bu süreç, hem yönetimin hesap verilebilirliğini sağlaması hem de sakinlerin kendi mali yükümlülüklerini doğru değerlendirmesi açısından kritik. Eğer açıklanan sayılar gerçekçi görünmüyor veya hesaplamalar yeterince açıklanmıyorsa, site sakinlerinin kat malikleri toplantısında itiraz etme hakkı bulunuyor. Toplantılara aktif katılım, hem kararların ortak iradeyi yansıtmasına hem de yönetimin uygulamalarının denetlenmesine katkı sağlıyor.

Aidat artışının fahiş olduğu kanaati oluşursa, kat malikleri bağımsız bir mali denetim talep edebilir; yönetim planına aykırı bir uygulama varsa hukuki süreç başlatılabilir. Avukatlar, özellikle büyük sitelerde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanmasının aidat sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati olduğuna dikkat çekiyor. Netice olarak, aidat artışlarının kaçınılmaz olduğu dönemlerde bile doğru bilgiye erişim, düzenli denetim ve kat maliklerinin sürece aktif katılımı, hem yönetim hem de sakinler için sağlıklı bir işleyişin temelini oluşturuyor.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

