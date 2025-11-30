Güney Asya’yı etkileyen muson yağmurları can almaya devam ediyor: Endonezya’da 303 kişi hayatını kaybederken 279 kişi kayıp, Tayland’da ölü sayısı 162’ye yükseldi, Sri Lanka’da 123 kişi yaşamını yitirdi ve 130 kişi kayıp.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede can kaybının 303’e yükseldiğini ve 279 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Yardım uçakları, özellikle Kuzey Sumatra’daki Central Tapanuli bölgesine destek ulaştırmayı sürdürüyor.

Tayland’da güneydeki sellerde ölü sayısı 162’ye çıkarken Songkhla’nın Hat Yai bölgesinde son 300 yılın en yüksek günlük yağışı kaydedildi. Malezya’da da bu hafta iki kişi hayatını kaybetti. Sri Lanka’da Ditwah Kasırgası’nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ise ölü sayısı 123’e yükselirken 130 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ülkede 44 bin kişi tahliye edildi, evler ve yollar sular altında kaldı, okullar kapatıldı, tren seferleri güvenlik sebebiyle durduruldu.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

