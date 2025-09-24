Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
WhatApp, yeni özelliğini duyurdu! Uzun zamandır beklenen dil çeviricisi uygulamaya eklendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
WhatApp, yeni özelliğini duyurdu! Uzun zamandır beklenen dil çeviricisi uygulamaya eklendi
Dünya Haberleri

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dil engellerini ortadan kaldıracak yeni özelliğini duyurdu. iOS ve Android’de geçerliği olacak mesaj çeviri özelliğiyle kullanıcılar, dünyanın dört bir yanındaki yakınlarıyla dii engeli olmadan haberleşebilecek.

WhatsApp, iOS ve Android’de kullanılabilcek yeni özelliğini duyurdu.  Yeni mesaj çeviri özelliğiyle kullanıcılar bireysel ve grup sohbetlerindeki mesajları anında farklı dillere çevirebilecek. iOS ve Android sürümlerine eklenen “çeviri” seçeneği sayesinde, kullanıcılar bir mesaja uzun basılı tutarak anında farklı bir dile çevirebilecek.

TÜM SOHBET ÇEVRİLEBİLECEK 

Android kullanıcılarına özel olarak bireysel mesajların yanı sıra tüm sohbetlerin otomatik olarak çevrilmesi de mümkün olacak. İlk aşamada İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça desteklenirken iOS tarafında Türkçe’nin de yer aldığı daha geniş bir dil listesi bulunuyor.

KULLANICI GİZLİLİĞİ KORUNACAK 

Çeviri işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede gizlilik korunurken indirilen dil paketleri sayesinde özellik daha hızlı kullanılabiliyor.

Yeni özellik yalnızca birebir konuşmalarda değil, grup sohbetlerinde ve kanal güncellemelerinde de kullanılabilecek. Böylece farklı dillerden kullanıcıların rahatça iletişim kurmasının önü açılacak.

MOBİL SÜRÜMLERDE AKTİF OLACAK 

WhatsApp, özelliğin şimdilik yalnızca mobil sürümlerde kullanılabildiğini, Web veya Windows uygulamalarına ne zaman geleceğinin belli olmadığını duyurdu. Ayrıca güncellemenin kademeli olarak dağıtıldığını, bu nedenle tüm kullanıcıların aynı anda ulaşamayabileceğini açıkladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

