WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi

Son 24 saat içinde kullanıcılar WhatsApp’ın normal çalışmadığını, fotoğraf gönderemediklerini, mesajların iletilmediğini ya da uygulamanın hiç açılmadığını belirtiyor. 24 Eylül WhatsApp çökme raporu kontrol ediliyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre, son saatlerde normalin üzerine çıkan “kesinti” raporları görülüyor. Grafikler, özellikle öğle sonrası ve akşam saatlerinde artan bildirim yoğunluğunu sergiliyor.

WHATSAPP FOTOĞRAFLAR NEDEN GÖNDERİLMİYOR 24 EYLÜL?

Özellikle medya (fotoğraf, video) gönderiminde aksaklık yaşayan kullanıcılar bunu yoğun şekilde rapor ediyor. Fotoğraf yüklemesi sırasında hata mesajları, işlem takılı kalma ya da hiç gönderilmemesi gibi durumlarla karşılaşılabiliyor.

Bu problem genellikle düşük bant genişliği, zayıf internet bağlantısı ya da uygulamanın medya yükleme altyapısında geçici arızalarla bağlantılı.

WHATSAPP MESAJLARI NEDEN İLETİLMİYOR?

Mükerrer raporlar, bağlantı sorunları, WhatsApp sunucu arızaları veya uygulama sürümü uyumsuzluklarını işaret ediyor.