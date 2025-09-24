Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi

WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi

- Güncelleme:
WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül&#039;de &#039;fotoğraf gönderilmiyor&#039; sorunu bildirildi
Haberler Haberleri

Bazı kullanıcılar 24 Eylül itibarıyla WhatsApp’ta fotoğraf gönderememe, mesaj iletilememe gibi sorunlar yaşamaya başladı. Kesinti raporlarının artması dikkat çekerken "WhatsApp çöktü mü, fotoğraflar neden gönderilmiyor" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Son 24 saat içinde kullanıcılar WhatsApp’ın normal çalışmadığını, fotoğraf gönderemediklerini, mesajların iletilmediğini ya da uygulamanın hiç açılmadığını belirtiyor. 24 Eylül WhatsApp çökme raporu kontrol ediliyor. 

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre, son saatlerde normalin üzerine çıkan “kesinti” raporları görülüyor. Grafikler, özellikle öğle sonrası ve akşam saatlerinde artan bildirim yoğunluğunu sergiliyor.

WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi - 1. Resim

WHATSAPP FOTOĞRAFLAR NEDEN GÖNDERİLMİYOR 24 EYLÜL?

Özellikle medya (fotoğraf, video) gönderiminde aksaklık yaşayan kullanıcılar bunu yoğun şekilde rapor ediyor. Fotoğraf yüklemesi sırasında hata mesajları, işlem takılı kalma ya da hiç gönderilmemesi gibi durumlarla karşılaşılabiliyor.
Bu problem genellikle düşük bant genişliği, zayıf internet bağlantısı ya da uygulamanın medya yükleme altyapısında geçici arızalarla bağlantılı.

WhatsApp çöktü mü? 24 Eylül'de 'fotoğraf gönderilmiyor' sorunu bildirildi - 2. Resim

WHATSAPP MESAJLARI NEDEN İLETİLMİYOR?

Mükerrer raporlar, bağlantı sorunları, WhatsApp sunucu arızaları veya uygulama sürümü uyumsuzluklarını işaret ediyor. 

