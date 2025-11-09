Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?
Haberler

Yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen son belediye seçimlerinin ardından, “Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?” soruları aramalarda öne çıkıyor.

Türkiye'de bir sonraki yerel seçimlerin gerçekleştirileceği tarih kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Belediye seçimleri her 5 yılda bir düzenlenirken, "Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?" sorularına cevap aranıyor. Peki, yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak? - 1. Resim 

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN, HANGİ YIL YAPILACAK? 

Türkiye’de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak ediliyor.

En son belediye seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz resmi bir açıklama yapmasa da, bir sonraki yerel seçimlerin 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak? - 2. Resim

YEREL SEÇİMLERDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takviminin başlangıç tarihini duyurur.

  • Seçim takvimine göre seçime katılacak siyasi partiler, YSK tarafından ilan edilir.

  • Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri, YSK tarafından yapılan kura ile belirlenir.

  • Siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri listelerini YSK’ya teslim eder.

  • Seçim propagandası dönemi, seçimlerden kısa bir süre önce sona erer.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

