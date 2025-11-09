Türkiye'de bir sonraki yerel seçimlerin gerçekleştirileceği tarih kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Belediye seçimleri her 5 yılda bir düzenlenirken, "Yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?" sorularına cevap aranıyor. Peki, yerel seçimler ne zaman, hangi yıl yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN, HANGİ YIL YAPILACAK?

Türkiye’de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak ediliyor.

En son belediye seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz resmi bir açıklama yapmasa da, bir sonraki yerel seçimlerin 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YEREL SEÇİMLERDE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takviminin başlangıç tarihini duyurur.

Seçim takvimine göre seçime katılacak siyasi partiler, YSK tarafından ilan edilir.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri, YSK tarafından yapılan kura ile belirlenir.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri listelerini YSK’ya teslim eder.

Seçim propagandası dönemi, seçimlerden kısa bir süre önce sona erer.