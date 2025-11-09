Üretime 21 yıl önce başladılar! Çiftçilere alternatif gelir kapısı oluyor

Türkiye'nin önde gelen çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler, 21 yıl önce üretimi çeşitlendirmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Havsa ilçesi başta olmak üzere il genelinde binlerce armut ve elma fidanı toprakla buluşturuldu. Zaman içinde büyüyen ve meyve vermeye başlayan ağaçlar, verimi ve getirisiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

"BÖYLECE DAHA YÜKSEK GELİR ELDE EDİYORUZ"

Adı meyvecilikle anılmaya başlanan Havsa'nın Kuzucu köyündeki çiftçiler, ürünlerini sağlıklı şekilde saklamak ve kış aylarında da satışını gerçekleştirebilmek için devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurdu. Yaklaşık 1000 dekar meyve bahçesinin bulunduğu kentte, çiftçiler gençlerin tarıma yönelmesi ve devlet teşvikleriyle üretim alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Havsa Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Girgin, yoğunlukla armut ve elma olmak üzere çeşitli meyveleri yetiştirdiklerini söyledi. Girgin, meyveciliğin küçük alanlardan yüksek gelir imkanı sunduğunu belirterek, “2004 yılında Valilik projesiyle başladık ve üretime devam ediyoruz. Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük. İlk olarak 3'er dönümle başladık, gelir elde edilince bahçeleri büyüttük” dedi.

Girgin, zor ve zahmetli olan meyveciliğin diğer tarım ürünlerine göre yüksek getirisiyle öne çıktığını vurguladı. Üreticilerin bir araya gelmesiyle kurulan soğuk hava deposunda ürünlerin değerini artırdıklarını anlatan Girgin, “İlk yıllarda hasat ettiğimiz ürünleri pazarda satabiliyorduk, ancak verim arttıkça bunları hasat döneminde satma şansımız olmadığını gördük. Kırcasalih Belediyesi’nin buzhanesini 4 yıl kiraladık, yetersiz kalınca 24 üretici birleşip İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle 1000 tonluk depo yaptık. Örneğin ürün hasat zamanı 3 lira ise yılbaşından sonra fiyatı 5 liranın üzerine çıkıyor. Böylece daha yüksek gelir elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

5 TON ÜRÜN ALMAYI HEDEFLİYORLAR

Üretici Selami Kılıçarslan, bu yıl armut ve elmada verimin iyi olduğunu, diğer meyvelerde ise don nedeniyle verimin düştüğünü belirtti. Meyveciliği tavsiye eden Kılıçarslan, “Bu işi yapmaya gönüllü olan ve çalışmayı sevenlere meyveciliği tavsiye ederim. Çeltik, buğday ve ayçiçeği gibi ürünleri yıllarca ürettim. Şu anda meyvecilik yapıyorum ve geliri diğerlerine göre çok yüksek” dedi.

Kenan Kırça, 2 dönümlük armut bahçesinden bu yıl 5 ton ürün almayı hedeflediğini söyledi. Meyve fidanının dikildikten 3-4 yıl sonra verim vermeye başladığını dile getiren Kırça, “Rahmetli Valimiz Fahri Yücel’in projesiyle bu işe yönelmiştik. Üretici arkadaşlarımız gerekli zirai destekleri alırsa başarılı olurlar. Sulama imkanları varsa ve pazarlama sorunu yoksa meyvecilik karlı bir iş” dedi.

Hüseyin Öztürk de meyveciliğin karlı bir iş olduğunu, gençlerin bu alana yönlendirilmesi ve üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.