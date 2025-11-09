Süper Lig’de Kocaelispor ile Galatasaray’ın kozlarını paylaştığı mücadeleye ofsayt pozisyonu damga vurdu. Osimhen’in 82. dakikada attığı gol, ofsayt nedeniyle sayılmadı. Kocaelispor’un sarı-kırmızılı takımı karşılaşmayı 1-0 kazanmasının ardından, “Kalecinin arkasındaki oyuncu ofsaytı bozar mı?” sorusu futbolseverlerce merak edildi.

KALECİNİN ARKASINDAKİ OYUNCU OFSAYTI BOZAR MI?

Futbolda sıkça kafa karışıklığına yol açan bu soru, güncel kural metinlerinde açıkça yer alıyor.

Eğer bir hücum oyuncusu kalecinin arkasında ve kale çizgisine en yakın tek oyuncu ise, top kendisine gönderildiği anda ofsayt pozisyonunda olur. Çünkü önünde yalnızca bir rakip oyuncu vardır.

Ancak kaleci çizgi dışında ise ve savunma oyuncusu da ilerdeyse, hücumcu topu aldığında ofsayt olur.

Fakat kalecinin dışında iki veya daha fazla savunma oyuncusu çizgiye yakınsa, kalecinin arkası güvenli bir bölge kabul edilir ve ofsayt sayılmaz.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor’a 1-0 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Körfez ekibi, özellikle sağ kanatta Daniel Agyei ile geliştirdiği ataklarla tehlike oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekip ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarının son dakikasında Serdar Dursun'un indirdiği topu önünde bulan Agyei, sağ taraftan içeri girerek yakın direğe yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Galatasaray, sağ kanattan geliştirdiği ataklarda Leroy Sane ve Victor Osimhen ile gol aradı; ancak rakibi karşısında başarılı olamadı. Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Süper Lig’deki yenilmeme serisi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftayı 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puanla lider tamamladı.

Kocaelispor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puana ulaştı.