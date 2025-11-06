Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 12. hafta maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta müsabakaları yarın başlayacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Hafta boyunca oynanacak birbirinden önemli karşılaşmalar, zirve yarışını ve alt sıralardaki dengeleri etkileyecek.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

12.haftanın ilk karşılaşması yarın Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak. Başkent temsilcisi taraftarı önünde galibiyet ararken, Başakşehir üstün performansını sürdürmek istiyor. Hafta boyunca kritik maçlar, şampiyonluk yarışındaki puan mücadelesini şekillendirecek.

Cumartesi ve pazar günleri ise futbolseverler yoğun bir fikstürle karşılaşacak. Özellikle zirve hattındaki Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları haftanın öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)