İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyor

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, sezon finalinin ardından yayına ara verdiği için 6 Kasım Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Kanalın yayın akışında da diziye yer verilmezken yapımdan yeni bölüm duyurusu yapılmadı. Bu akşam İnci Taneleri yeni bölüm televizyonda yer almayacak.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İnci Taneleri’nin üçüncü sezon hazırlıkları henüz başlamadı. Yapım şirketi BKM’nin açıklamasına göre dizinin yeni sezon çekimlerinin Ocak 2026 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Çekimlerin tamamlanmasının ardından İnci Taneleri'nin Şubat 2026’da yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

İnci Taneleri final yapmadı. Dizi 15 Mayıs 2025’te yayınlanan 44. bölümüyle sezon finali yaparak ara verdi. Yapım ekibi dizinin üçüncü sezonda devam edeceğini, yeni bölümlerde hem oyuncu kadrosunda hem de olay örgüsünde sürpriz gelişmeler olacağını duyurdu.