2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği 2026 LGS takvimiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sınav tarihi netleşmiş durumda. Yerleştirmede önemli rol oynayan merkezi sınava hazırlanan öğrenciler, başvuru sürecinin detaylarını ve sınav takvimini araştırmayı sürdürüyor.

2026 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Böylece öğrenciler sınav günü ve dönemini resmi ağızdan öğrenmiş oldu. Sınavın haziran ayının ortasında yapılacak olması, okulların kapanış dönemine yakın bir tarihe denk geldiğini gösteriyor.

LGS, her yıl olduğu gibi iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumda sözel alan, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak. Sınavın ayrıntılı uygulama kılavuzu ve saatleri MEB tarafından ilerleyen aylarda paylaşılacak. 2026 takvimi doğrultusunda sınav sonuçlarının temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

2026 MEB LİSELERE GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 LGS başvuru tarihleri için MEB’in resmi kılavuzu bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvuruların genellikle nisan ayı içerisinde alındığı biliniyor. Resmi kılavuz yayımlandığında başvuruların e-Okul sistemi üzerinden yapılması ve okul müdürlüklerince onaylanması bekleniyor.

Başvurularda Türkiye genelinde sınava girecek öğrenciler için ücret alınmıyor. Yurt dışındaki MEB okullarında öğrenim gören öğrencilerin ise başvuru ve sınav merkezi süreçleri kılavuzda ayrıca açıklanacak. MEB’in güncel eğitim takvimi doğrultusunda başvuru, sınav uygulaması ve sonuç açıklama süreçleri yakından takip edilecek.