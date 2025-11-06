Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi

2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi
LGS, Liselere Geçiş Sınavı, Sınav Tarihi, Takvim, Başvuru, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 Liselere Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınav tarihini duyurdu. Öğrenciler ve veliler şimdi sınav takvimi, başvuru süreci ve MEB’in açıklayacağı diğer ayrıntıları merak ediyor.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği 2026 LGS takvimiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. MEB tarafından yapılan duyuruya göre sınav tarihi netleşmiş durumda. Yerleştirmede önemli rol oynayan merkezi sınava hazırlanan öğrenciler, başvuru sürecinin detaylarını ve sınav takvimini araştırmayı sürdürüyor.

2026 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Böylece öğrenciler sınav günü ve dönemini resmi ağızdan öğrenmiş oldu. Sınavın haziran ayının ortasında yapılacak olması, okulların kapanış dönemine yakın bir tarihe denk geldiğini gösteriyor.

LGS, her yıl olduğu gibi iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci oturumda sözel alan, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak. Sınavın ayrıntılı uygulama kılavuzu ve saatleri MEB tarafından ilerleyen aylarda paylaşılacak. 2026 takvimi doğrultusunda sınav sonuçlarının temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

2026 LGS ne zaman? 2026 MEB Liselere Geçiş Sınavı başvuru takvimi - 1. Resim

2026 MEB LİSELERE GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 LGS başvuru tarihleri için MEB’in resmi kılavuzu bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvuruların genellikle nisan ayı içerisinde alındığı biliniyor. Resmi kılavuz yayımlandığında başvuruların e-Okul sistemi üzerinden yapılması ve okul müdürlüklerince onaylanması bekleniyor.

Başvurularda Türkiye genelinde sınava girecek öğrenciler için ücret alınmıyor. Yurt dışındaki MEB okullarında öğrenim gören öğrencilerin ise başvuru ve sınav merkezi süreçleri kılavuzda ayrıca açıklanacak. MEB’in güncel eğitim takvimi doğrultusunda başvuru, sınav uygulaması ve sonuç açıklama süreçleri yakından takip edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnternet ilanıyla büyük vurgun! Alıcı ve satıcı aynı anda kandırıldıKayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır? - HaberlerKandilli erken uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır?İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyor - Haberlerİnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon merakla bekleniyorUzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı oldu - HaberlerUzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı olduVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL? - HaberlerVGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ödemesi ne kadar, kaç TL?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 12. hafta maç programı açıklandı - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 12. hafta maç programı açıklandıMasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti - HaberlerMasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2025 MasterChef eleme adayları netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...