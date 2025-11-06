Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki bir şahıs, köyüne 2 kilometre mesafedeki dere yatağında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki adam, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan Osman Soydaş'tan (30) haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.

Kayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - 1. Resim

DERE YATAĞINDA CESEDİ BULUNDU

Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

