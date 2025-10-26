Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi...

Çankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi...
Kuraklık, Su Kaynağı, Çankırı, DSİ, Su Krizi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı’da kentin içme suyu kaynağı olan Güldürcek Barajı alarm veriyor. Yaz başında doluluk oranı yüzde 26,8 olan barajda su seviyesi son ölçümde yüzde 17,25’e kadar düştü. DSİ yetkilileri suyun kritik seviyeye gerilediğini belirtirken, bölge halkı "50 yıldır böyle kuraklık görmedik" ifadeleriyle kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Çankırı’da kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı’nda tehlike çanları çalıyor. 

Çankırı merkez başta olmak üzere Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi oldukça düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz'da yüzde 26,86 olan barajdaki doluluk oranı 25 Ekim itibarıyla yüzde 17,25 olarak ölçüldü.

Çankırılıların da suyu tükendi! 55 yıldır böylesi görülmedi... - 1. Resim

SUYA GÖMÜLEN KÖYLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Baraj çevresinde Kayıören köyü sakinlerinden Osman Asan,  barajın bugünkü haline üzüntüyle tanıklık ettiklerini söyledi.

Yaşının 65 olduğunu belirten Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı. Camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır köyüme gelirim, bu kadar kurak bir yıl hiç görmedim. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi. Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda. Ne olur, sularımızı tasarruflu kullanalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MHP, İtalya modeli için kolları sıvadı! 'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği iddialarına noktayı koydu: Bir yere gitmiyorum - Gündem"CHP kimsenin tapulu malı değil, gitmiyorum"Tercihler değişti iddiaları yalanlanmıştı: ÖSYM’den yeni adımlar geliyor! - GündemÖSYM’den yeni uygulama geliyor!Türk askeri Gazze'de 'barış gücü' olacak mı? AK Parti'den net açıklama - GündemTürk askeri Gazze'de 'barış gücü' olacak mı?"Yüzyılın Konutları" görücüye çıktı: Sincan’daki örnek daireler gündem oldu! Her detayı düşünülmüş - GündemSincan’daki örnek daireler gündem oldu!İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak - Gündemİstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacakCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor - Gündem"Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...