Trump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a Gazze'de hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerini teslim etmesi için çağrıda bulundu.

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına dikkat çeken Trump "Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu ölü rehinelerin bedenlerini hızlı bir şekilde iade etmeye başlamalı, yoksa bu büyük barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek" ifadelerini kullandı.

Trump, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu ölü rehinelerin bedenlerini hızlı bir şekilde iade etmeye başlamalı, yoksa bu 'büyük barış' sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek.

Bazı bedenlere ulaşmak zor ama diğerlerini şimdi iade edebilirler ve nedense etmiyorlar. Belki bu, silahsızlanmalarıyla ilgilidir. Ancak ben “Her iki taraf da adil biçimde muamele görecek” dediğimde, bu sadece yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece geçerlidir.