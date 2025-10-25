Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz

Trump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Trump&#039;tan Hamas&#039;a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz
Donald Trump, Hamas, İsrail, Cenaze, Tehdit, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın ölen rehinelerin cesetlerini 'hızlıca' teslim etmesi çağrısında bulundu. Trump "Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu ölü rehinelerin bedenlerini hızlı bir şekilde iade etmeye başlamalı, yoksa bu büyük barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek" dedi. ABD lideri 48 saat vurgusu yaparak Hamas'a acele etmeleri gerektiği mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a Gazze'de hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerini teslim etmesi için çağrıda bulundu. 

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına dikkat çeken Trump "Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu ölü rehinelerin bedenlerini hızlı bir şekilde iade etmeye başlamalı, yoksa bu büyük barış sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek" ifadelerini kullandı. 

Trump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz - 1. Resim

Trump, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu ölü rehinelerin bedenlerini hızlı bir şekilde iade etmeye başlamalı, yoksa bu 'büyük barış' sürecine dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek.

Bazı bedenlere ulaşmak zor ama diğerlerini şimdi iade edebilirler ve nedense etmiyorlar. Belki bu, silahsızlanmalarıyla ilgilidir. Ancak ben “Her iki taraf da adil biçimde muamele görecek” dediğimde, bu sadece yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece geçerlidir.

48 SAAT SÜRE VERDİ

Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bunu çok yakından izliyorum.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Ankara'da kayıp olarak aranan iki kız çocuğu alkolden zehirlenmiş halde bulundu! Biri hayatını kaybetti, diğeri entübe"Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi - DünyaABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi150 yıl sonra bir ilk yaşandı! Mısır Tanrıçası İsis'in büstü bulundu - Dünya150 yıl sonra bir ilk yaşandı!İrlanda'da seçimler tamamlandı! Yeni cumhurbaşkanı belli oldu - Dünyaİrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli olduTrump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim - DünyaTrump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğimAvrupa, yarın sabah saatleri geri alıyor! Kış saati başlıyor - DünyaAvrupa, yarın sabah saatleri geri alıyor! Kış saati başlıyorİsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu! - Dünyaİsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...