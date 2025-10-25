Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > "Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi

"Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
&quot;Reagen reklam krizi&quot; artıyor! ABD&#039;den Kanada&#039;ya ek vergi darbesi
ABD, Kanada, Reklam, Gümrük Vergisi, Trump, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD, ülkenin eski Devlet Başkanı Ronald Reagen'ın sesinin manipüle edildiği iddia edilen bir reklam nedeniyle Kanada mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi. Trump, reklamın "Yüksek Mahkeme'yi etkilemeye yönelik ciddi bir yanlış beyan" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

ABD, Kanada’nın ABD eski Başkanı Ronald Reagan’ın sesini manipüle ederek kullandığı iddia edilen bir reklam nedeniyle Kanada mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ CEPHE

ABD Başkanı Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nün söz konusu reklamın "Başkanlık Radyo Konuşması’nı çarpıttığını" ve kullanım için herhangi bir izin verilmediğini doğruladığını açıkladı. Vakıf, hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

ABD eski Başkanı Ronald Reagan

Trump’a göre, söz konusu reklam Dünya Serisi maçları sırasında yayımlanmış olmasına rağmen geri çekilmesi talimatı verilmişti. Trump, bu durumu, "devam eden gümrük vergisi davasında ABD Yüksek Mahkemesi’ni etkilemeye yönelik ciddi bir yanlış beyan" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AFP

Trump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğizMHP, İtalya modeli için kolları sıvadı! 'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı:48 saat, yoksa harekete geçeceğiz - DünyaTrump'tan Hamas'a tehdit niteliğinde çağrı150 yıl sonra bir ilk yaşandı! Mısır Tanrıçası İsis'in büstü bulundu - Dünya150 yıl sonra bir ilk yaşandı!İrlanda'da seçimler tamamlandı! Yeni cumhurbaşkanı belli oldu - Dünyaİrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli olduTrump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğim - DünyaTrump, Putin'i topa tuttu: Hayal kırıklığı, görüşmeyeceğimAvrupa, yarın sabah saatleri geri alıyor! Kış saati başlıyor - DünyaAvrupa, yarın sabah saatleri geri alıyor! Kış saati başlıyorİsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu! - Dünyaİsrail, ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...