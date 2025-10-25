"Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi
ABD, ülkenin eski Devlet Başkanı Ronald Reagen'ın sesinin manipüle edildiği iddia edilen bir reklam nedeniyle Kanada mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi. Trump, reklamın "Yüksek Mahkeme'yi etkilemeye yönelik ciddi bir yanlış beyan" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
ABD, Kanada’nın ABD eski Başkanı Ronald Reagan’ın sesini manipüle ederek kullandığı iddia edilen bir reklam nedeniyle Kanada mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi.
TİCARET SAVAŞINDA YENİ CEPHE
ABD Başkanı Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nün söz konusu reklamın "Başkanlık Radyo Konuşması’nı çarpıttığını" ve kullanım için herhangi bir izin verilmediğini doğruladığını açıkladı. Vakıf, hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiklerini bildirdi.
Trump’a göre, söz konusu reklam Dünya Serisi maçları sırasında yayımlanmış olmasına rağmen geri çekilmesi talimatı verilmişti. Trump, bu durumu, "devam eden gümrük vergisi davasında ABD Yüksek Mahkemesi’ni etkilemeye yönelik ciddi bir yanlış beyan" olarak nitelendirdi.
