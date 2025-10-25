"Reagen reklam krizi" artıyor! ABD'den Kanada'ya ek vergi darbesi

ABD, Kanada’nın ABD eski Başkanı Ronald Reagan’ın sesini manipüle ederek kullandığı iddia edilen bir reklam nedeniyle Kanada mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ CEPHE

ABD Başkanı Trump, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü’nün söz konusu reklamın "Başkanlık Radyo Konuşması’nı çarpıttığını" ve kullanım için herhangi bir izin verilmediğini doğruladığını açıkladı. Vakıf, hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

ABD eski Başkanı Ronald Reagan

Trump’a göre, söz konusu reklam Dünya Serisi maçları sırasında yayımlanmış olmasına rağmen geri çekilmesi talimatı verilmişti. Trump, bu durumu, "devam eden gümrük vergisi davasında ABD Yüksek Mahkemesi’ni etkilemeye yönelik ciddi bir yanlış beyan" olarak nitelendirdi.