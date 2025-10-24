Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de askeri üste sıcak dakikalar! Şüpheli araca kurşun yağdırıldı

ABD'de askeri üste sıcak dakikalar! Şüpheli araca kurşun yağdırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de askeri üste sıcak dakikalar! Şüpheli araca kurşun yağdırıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Alameda üssü önünde göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protesto sırasında, “dur” ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı kamyonete güvenlik güçlerince kurşun yağdırıldı. Sürücü yaralı halde yakalanırken, FBI olayın münferit olduğunu ve halk için bir tehdit bulunmadığını açıkladı.

CBS News'in haberine göreABD'nin Kaliforniya eyaleti Alameda şehrindeki üssün dışında, ülke içi göçmenlik uygulamalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Protesto sırasında "U-Haul" şirketine ait bir nakliye kamyonetinin üs girişine doğru geri geri gittiği görüldü.

Kolluk kuvvetleri, sürücünün dur ihtarına uymaması nedeniyle kamyonete ateş açtı.

ABD'de askeri üste sıcak dakikalar! Şüpheli araca kurşun yağdırıldı - 1. Resim

DUR İHTARINA UYMAYINCA KURŞUN YAĞDIRILDI

Bunun üzerine sürücü geri geri gitmekten vazgeçerek üs girişinde konuşlu güvenlik hattından kamyonetiyle uzaklaştı.

Daha sonra kamyoneti bir ara sokağa park eden sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Terk edilmiş kamyonette çok sayıda kurşun deliğinin saptandığı, sürücünün midesinden yaralanarak bu şekilde hastaneye ulaştığı ve akıl sağlığı değerlendirmesi için gözaltına alındığı aktarıldı.

ABD'de askeri üste sıcak dakikalar! Şüpheli araca kurşun yağdırıldı - 2. Resim

YAKLAŞIK 20-30 EL ATEŞ EDİLDİ

Protestocuların, üs girişinde yaşanan olay sonrası büyük ölçüde dağıldığı gözlemlendi.

Olayın tanığı Rick Villaroman, "Gaza bastı ve onlara doğru hızla ilerledi. Tam o sırada ateş açtılar. Yaklaşık 20-30 el ateş ettiler. U-Haul'un sürücüsü geri döndü, aracı bu sokağa park etti ve yürüyerek çıkıp gitti." ifadelerini kullandı.

FBI: "OLAY MÜNFERİT GÖRÜNÜYOR"

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre olayda iki sivil daha yaralandı.

Sürücünün birden fazla yapılan "sözlü dur emrine" uymadığı ve "ani ve yüksek bir hızla geriye doğru (üs girişine) gittiği" bildirildi.

Olaya yönelik ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerince soruşturma açıldı.

FBI San Francisco Sözcüsü Cameron Polan açıklamasında, "Olay münferit görünüyor ve halk için bilinen bir tehdit bulunmuyor" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ATK 'Cezaevinde kalamaz' dedi, Ayşe Barım'ın tutukluluğu kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa ülkeleri zorunlu askerliğe mi dönüyor? Putin tehdidi yeni sisteme zorladı - DünyaAvrupa ülkeleri zorunlu askerliğe dönüyor!Netanyahu'ya zor soru! Tel Aviv'e 72 saatte 4 ziyaret dikkat çekti - DünyaNetanyahu'ya zor soru! Tel Aviv'e 72 saatte 4 ziyaretAvrupa, Rusya'ya karşı harekete geçti! Fransa, Ukrayna'ya füze ve savaş uçakları gönderiyor - DünyaBölgeye füze ve savaş uçakları gönderiliyor!Karayipler'de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı - DünyaKarayipler'de adım adım savaşa doğru!Hamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti! ABD'den 'Türkiye ve asker konuşlandırma' açıklaması - DünyaHamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti!Ateşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti - Dünya"Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti"
Sonraki Haber Yükleniyor...