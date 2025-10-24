Karayipler'de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı

ABD Başkanı Trump yönetimi, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen gemileri hedef almaya devam ederken, Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun Batı Yarımküre’ye konuşlandırılması talimatını verdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Başkan’ın, Transnasyonel Suç Örgütleri’ni (TCO) ortadan kaldırma ve anavatan savunması kapsamında narko-terörizmle mücadele etme talimatına destek olarak, Savaş Bakanı, Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nu ve ona bağlı hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) yönlendirmiştir.

Parnell açıklamasında ayrıca şunları belirtti:

USSOUTHCOM bölgesinde artırılmış ABD askeri varlığı, ABD’nin, anavatanın güvenliği ve Batı Yarımküre’deki istikrarı tehdit eden yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini güçlendirecektir. Bu güçler, uyuşturucu kaçakçılığını engelleme ve Transnasyonel Suç Örgütleri’ni zayıflatıp dağıtma yönündeki mevcut kabiliyetleri artıracaktır.

KARAYİPLER'DE SALDIRILAR ARTMIŞTI

Trump yönetimi, son dönemde Karayipler’de uyuşturucu kartellerini dağıtmak ve faaliyetlerini engellemek amacıyla bir dizi hava ve deniz harekâtı gerçekleştirdi.

En son olarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tren de Aragua (TdA) adlı bir Belirlenmiş Terör Örgütü’nün (DTO) kontrolündeki bir gemiye yapılan saldırıda altı “narko-teröristin” öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.