Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Karayipler'de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı

Karayipler'de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karayipler&#039;de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı
Karayipler, ABD, Uçak Gemisi, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, 'narko-terörizm'e karşı kampanya kapsamında Gerald R. Ford Uçak Gemisi Saldırı Grubunu SOUTHCOM sorumluluk alanına konuşlandırdı. Trump yönetimi, son dönemde Karayipler’de uyuşturucu kartellerini dağıtmak ve faaliyetlerini engellemek amacıyla bir dizi hava ve deniz harekâtı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump yönetimi, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen gemileri hedef almaya devam ederken, Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nun Batı Yarımküre’ye konuşlandırılması talimatını verdi.

Karayipler'de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı - 1. Resim

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Başkan’ın, Transnasyonel Suç Örgütleri’ni (TCO) ortadan kaldırma ve anavatan savunması kapsamında narko-terörizmle mücadele etme talimatına destek olarak, Savaş Bakanı, Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu’nu ve ona bağlı hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) yönlendirmiştir.

Parnell açıklamasında ayrıca şunları belirtti:

USSOUTHCOM bölgesinde artırılmış ABD askeri varlığı, ABD’nin, anavatanın güvenliği ve Batı Yarımküre’deki istikrarı tehdit eden yasa dışı aktörleri ve faaliyetleri tespit etme, izleme ve engelleme kapasitesini güçlendirecektir. Bu güçler, uyuşturucu kaçakçılığını engelleme ve Transnasyonel Suç Örgütleri’ni zayıflatıp dağıtma yönündeki mevcut kabiliyetleri artıracaktır.

KARAYİPLER'DE SALDIRILAR ARTMIŞTI

Trump yönetimi, son dönemde Karayipler’de uyuşturucu kartellerini dağıtmak ve faaliyetlerini engellemek amacıyla bir dizi hava ve deniz harekâtı gerçekleştirdi.

En son olarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tren de Aragua (TdA) adlı bir Belirlenmiş Terör Örgütü’nün (DTO) kontrolündeki bir gemiye yapılan saldırıda altı “narko-teröristin” öldürüldüğünü duyurdu.

Karayipler'de adım adım savaşa doğru! ABD uçak gemisi konuşlandırdı - 2. Resim

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Balıkesir'i fırtına vurdu! Bir tekne battı, iş yerleri zarar gördüHamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti! ABD'den 'Türkiye ve asker konuşlandırma' açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa, Rusya'ya karşı harekete geçti! Fransa, Ukrayna'ya füze ve savaş uçakları gönderiyor - DünyaBölgeye füze ve savaş uçakları gönderiliyor!Hamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti! ABD'den 'Türkiye ve asker konuşlandırma' açıklaması - DünyaHamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti!Ateşkesin ikinci aşamasında önemli hamle: Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti - Dünya"Hamas, Gazze yönetimini devretmeyi kabul etti"Almanya, Fransa, Polonya... Salgın tüm Avrupa'ya yayıldı, gıda fiyatları için uyarı verildi - DünyaSalgın tüm Avrupa'ya yayıldı!Kuzey Kore’den Bayraktar TB2 planı! Avrupa’nın drone sırları çalındı - DünyaKuzey Kore’den Bayraktar TB2 planı!Rusya'dan nükleer başlıklı füze alımı! Avrupa'yı tedirgin eden satın alım - DünyaRusya'dan nükleer başlıklı füze siparişi!
Sonraki Haber Yükleniyor...